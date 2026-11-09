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Un phénomène en «hausse constante»
Quatre personnes interpellées à Puidoux pour une escroquerie visant des seniors

Ainsi que l'indique la Police cantonale vaudoise dans un communiqué, quatre personnes ont été interpellées à Puidoux (VD), le mardi 27 octobre, après une probable escroquerie à la fausse qualité sur des personnes âgées. Des bijoux, de l'argent et des cartes bancaires ont été volés.
Publié: il y a 2 minutes
D'après la Police cantonale vaudoise, les escroqueries à la fausse qualité sont en hausse constante
Photo: Laurent Gillieron
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Lors d'un contrôle routier aléatoire, effectué à Puidoux dans la soirée du mardi 27 octobre, l'Association Police Lavaux a fait une découverte inattendue. Aux alentours de 22h, les forces de l'ordre ont débusqué, à bord d'un véhicule occupé par quatre personnes, trois cartes bancaires établies au nom de deux résidents vaudois âgés de 86 et 83 ans. Un communiqué diffusé ce lundi par la Police cantonale vaudoise précise que «divers bijoux» et 1380 fr. en numéraire ont également été découverts.

Contactées, les personnes auxquelles appartiennent les cartes ont affirmé qu'ils soupçonnaient que la perte de ces objets était survenue après le passage de «soi-disant techniciens d'un opérateur téléphonique» à leur domicile. Pour cette raison, les forces de l'ordre supposent qu'il s'agissait d'une escroquerie à la fausse qualité, soit lorsqu'un individu malintentionné se fait passer pour un professionnel (policier, banquier, technicien, employé de centres médico-sociaux...), afin de dérober des objets de valeur, de l'argent ou des informations confidentielles à ses victimes. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale.

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Les escroqueries sont en augmentation constante

Deux des occupants de la voiture sont des ressortissants français installés en France, tandis que les deux autres sont des ressortissants suisses domiciliés dans le Nord vaudois, précise le communiqué. «Sur les quatre hommes interpellés, deux ont été condamnés par ordonnance pénale immédiate à des peines privatives de liberté assorties d’un sursis prolongé», peut-on lire.

Selon la police, les escroqueries à la fause qualité connaissent une «évolution préoccupante» dans le Canton de Vaud, qui observe une «augmentation continue» depuis 2022.

Comment éviter les escroqueries à la fausse qualité?

A noter que ces individus emploient une forme très efficace de manipulation psychologique, en essayant de gagner la confiance de leurs victimes, avant de leur présenter une situation urgente ou stressante, afin de l'empêcher de réfléchir rationnellement. Pour éviter ce type d'escroquerie, la Police cantonale vaudoise conseille de ne jamais laisser entrer un inconnu sans avoir demandé à consulter une pièce de légitimation physique (et non pas sur un écran) et vérifié son identité auprès de l'employeur, en cas de doute. «Un uniforme, un badge, une carte professionnelle ou un logo peuvent être falsifiés», prévient le communiqué.

Il est également recommandé de ne jamais communiquer de codes, de mots de passe oiu de données bancaires, de ne jamais remettre de l'argent ou des objets de valeur à une personne qui déclare travailler au nom de la police ou d'une banque, et d'interrompre immédiatement l'échange si vous avez le moindre doute ou si la personne tente de vous mettre sous pression. Le fait de parler de ces arnaques à son entourage, notamment aux personnes âgées ou isolées, peut aussi avoir un impact.

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