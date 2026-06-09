La Suisse accueille une nouvelle espèce nicheuse: la cigogne noire. Lionel Maumary a découvert son nid le 7 juin dans le canton de Vaud après 9 ans de recherches. Le couple élève trois jeunes.

Découverte d'un nid de rares cigognes noires dans le canton de Vaud

Découverte d'un nid de rares cigognes noires dans le canton de Vaud

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse compte une nouvelle espèce d'oiseaux nicheurs. Il s'agit de la cigogne noire (Ciconia nigra), dont le biologiste Lionel Maumary a découvert un nid dans le canton de Vaud au début du mois de juin. Le couple qui l'occupe élève actuellement trois jeunes, âgés d'environ deux semaines. «Cette découverte est pour moi l'aboutissement de 9 ans de recherches infructueuses», écrit Lionel Maumary, également président du Cercle ornithologique de Lausanne, sur le site oiseaux.ch. Le quotidien «24Heures» avait annoncé la nouvelle un peu plus tôt.

Des ornithologues soupçonnaient que l'espèce nichait dans les forêts vaudoises depuis 2018, ainsi que dans le nord-est de la Suisse. «La preuve de nidification a enfin pu être apportée le 15 mai 2026, lorsqu'un adulte s'est engouffré sans hésitation dans une lisière forestière du canton de Vaud», poursuit Lionel Maumary.

Emplacement exact gardé secret

Ce n'est cependant que trois semaines plus tard, le dimanche 7 juin, que le biologiste a découvert le nid. L'emplacement de celui-ci n'est toutefois pas divulgué «pour des raisons évidentes», ajoute-t-il.

La cigogne noire niche dans la péninsule ibérique ainsi que de l'Europe centrale jusqu'en Chine et en Corée. Elle apprécie les vieilles forêts de feuillus ou mixtes, étendues, non perturbées, entrecoupées de rivières, de clairières, d'étangs et de lacs et se nourrit surtout d'insectes aquatiques, de petits poissons et d'amphibiens, précise encore Lionel Maumary.