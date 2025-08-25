Les derniers des Mohicans jouent à chat avec la police

Le calme est revenu depuis une petite heure à Prélaz. La situation semblait maîtrisée quand l’agitation a repris côté Malley.

Des jeunes perchés sur la terrasse d’une crèche ont jeté des objets sur la police et les fourgons. Tôles, barres en fer ont volé. Les agents ont gazé.

Peu avant une heure, la police tentait de déloger cette dizaine de personnes, courant à travers le quartier dans un jeu du chat et de la souris. Mais le reste de la zone est désormais calme.