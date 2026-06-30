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Au moins 80% des femmes sont concernées
Estelle Revaz lutte contre l'inégalité des genres face à l'IA… et cinq partis l'ont suivie!

La conseillère nationale Estelle Revaz (PS/GE) craint que les métiers féminisés ne soient les premiers à souffrir de l'IA. Persévérante, elle est parvenue à convaincre des membres de cinq partis différents de déposer une motion sur l'égalité des genres.
Publié: il y a 9 minutes
Estelle Revaz (PS/GE) a convaincu Jacqueline de Quattro (PLR/VD), Isabelle Chappuis (Le Centre/VD), Gerhard Andrey (Les Vert-e-s/FR), Céline Amaudruz (UDC/GE) et Fabienne Stämpfli (Vert'libéraux/BE) de déposer sa motion à Berne.
Photo: DR

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Estelle Revaz, conseillère nationale de 37 ans, a réuni des élus de cinq partis pour déposer une motion à Berne fin juin, visant à intégrer les effets de l'IA dans la Stratégie Egalité 2030. La motion vise à protéger les métiers féminisés, particulièrement vulnérables face à l'automatisation.
  • Près de 80% des femmes exercent des métiers susceptibles d’être affectés par l’IA générative, selon une étude de Goldman Sachs publiée en 2023. Ce pourcentage contraste avec environ 60% pour les hommes, selon l'OIT, révélant une forte disparité.
  • Le Conseil fédéral se prononcera sur la motion lors de la prochaine Session. Si adoptée, elle imposera d’analyser et documenter les risques de l’IA pour éviter chômage, précarité et recul de l’égalité, selon Estelle Revaz.
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Lorsqu'Estelle Revaz monte au créneau, rien ne lui résiste. Pas même ses opposants politiques! La conseillère nationale de 37 ans a réalisé un tour de force, en convaincant les membres de cinq partis différents de porter une motion soulignant l'importance de l'égalité face à l'IA. 

Fin juin, aux côtés de la violoncelliste, se sont ainsi rassemblés Jacqueline de Quattro (PLR/VD), Céline Amaudruz (UDC/GE), Isabelle Chappuis (Le Centre/VD), Fabienne Stämpfli (Vert'libéraux/BE) et Gerhard Andrey (Les Vert-e-s/FR), pour déposer le texte, en six exemplaires, à Berne. 

«Le combat pour l'égalité est au cœur de mon engagement politique, souligne Estelle Revaz. Dans ce dossier en particulier, je me suis beaucoup engagée car il est urgent d’agir! Le fait que des représentants de tous les partis aient accepté de co-déposer avec moi ce texte lui donne davantage de poids. J’ai l’espoir que cette démarche transpartisane permette d’aboutir rapidement à des avancées concrètes.»

80% des femmes exercent un métier vulnérable à l'IA

Le texte demande, très concrètement, à ce que le Conseil fédéral intègre les effets de l'IA dans la fameuse Stratégie Egalité 2030, afin que les métiers féminisés, plus vulnérables face à l'automatisation, soient davantage protégés. Si la motion est acceptée, ces risques devront être pris en compte, analysés et documentés. 

«Selon une étude de Goldman Sachs publiée en 2023, près de 80% des femmes exercent une profession susceptible d’être affectée par l’IA générative, contre environ 60% des hommes, constate la Genevoise. Une étude récente de l’Organisation internationale du travail (OIT) confirme cette tendance, montrant que les professions principalement exercées par les femmes figurent parmi les plus exposées à l’IA générative. L’impact potentiel de cette technologie y est près de deux fois plus important que dans les professions principalement exercées par des hommes.» 

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Aux yeux de l'élue, le temps presse, dans la mesure où la Stratégie Egalité 2030 constitue un wagon à ne pas manquer, sous peine de prendre un retard irréversible: «Or, pour les personnes qui seront touchées, les conséquences seront immédiates, insiste-t-elle. Chômage, précarité et recul de l'égalité des chances. Quand on pense à tous les efforts accomplis ces dernières années pour faire progresser l’égalité, il serait dramatique que l'intelligence artificielle nous fasse reculer de plusieurs années. Nous sommes à la croisée des chemins: si nous anticipons correctement, l'IA pourrait devenir un formidable levier pour servir l'égalité. Sinon, elle sera un frein majeur.»

«L'égalité n'est pas qu'un combat de femme de gauche»

A force d'un «énorme travail de persuasion en amont», la violoncelliste est ainsi parvenue à formuler un texte qui mettrait d'accord un maximum de partis. «Je n’en suis pas à ma première tentative, admet-elle. J'avais déposé, en début de législature, un postulat qui demandait une étude sur les conséquences de l'IA dans les métiers féminisés. Je n'avais toutefois pas réalisé que le simple terme de 'métiers féminisés' bloquerait une majorité de mes collègues de droite. J'ai donc retiré ce postulat pour repartir sur un texte capable de rassembler largement en cherchant, sur le fond comme sur la forme, un dénominateur commun.» 

L'idée a porté ses fruits, dans la mesure où les co-dépositaires comptent même la présence d'un homme («ce qui est important!», note Estelle Revaz). «Il me paraît crucial que l'égalité ne soit pas perçue comme une préoccupation réservée aux femmes de gauche, poursuit la Genevoise. C'est un combat transpartisan et il est donc essentiel que nous puissions avancer ensemble. L'égalité salariale, par exemple, a été inscrite dans la Constitution en 1981, alors que je n'étais même pas née. Pourtant, 45 ans plus tard, elle est encore loin d'être acquise.»

Le Conseil fédéral devra se prononcer quant à la motion durant la prochaine Session. Quoi qu'il arrive, pour Estelle Revaz, il s'agit d'«un petit pas dans la bonne direction», pouvant faire une immense différence pour les personnes directement concernées. 

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