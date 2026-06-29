L'IA va-t-elle forcer la création d'un revenu universel?

L'intelligence artificielle pourrait faire disparaître un emploi de bureau sur deux. Même les grands noms du secteur mettent en garde contre des tensions sociales massives et évoquent la mise en place d'un revenu de base inconditionnel pour tous.

Beat Schmid

Ce jeudi, la pharmacie en ligne DocMorris a annoncé la suppression de 100 postes à temps plein en Suisse. Grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, elle entend réduire sa base de coûts de manière «considérable et durable», indique l'entreprise dont le siège se trouve à Frauenfeld (TG).

Au total, ces suppressions devraient permettre de réaliser des économies de 15 millions de francs. La chaîne de pharmacies ne précise certes pas quelles catégories professionnelles sont les plus touchées. Elle mérite néanmoins un petit prix de la transparence: en effet, la plupart des entreprises suisses ne communiquent pas sur l’impact réel de l’IA sur l’emploi.

Il est possible que DocMorris ait voulu, par cette communication ouverte, mettre en avant sa capacité à s’adapter aux défis de l’avenir. En effet, ceux qui recourent à l’IA et font ainsi disparaître des emplois sont salués par les marchés financiers. Aux Etats-Unis, Jack Dorsey, fondateur de Twitter (aujourd’hui X), en est un exemple. Fin février, sa nouvelle entreprise, Block, a annoncé le licenciement de près de la moitié de ses effectifs. Le cours de l’action a réagi par un bond de 20%. DocMorris, basée à Frauenfeld, n’a toutefois pas réussi ce tour de force. Ses actions n’ont pratiquement pas réagi.

Un bouleversement technologique

L’impressionnante hausse du cours de Block a été présentée cette semaine sur une diapositive lors d’une présentation aux investisseurs dans un hôtel de luxe zurichois. L’invitation émanait d’une société spécialisée dans les investissements dans les entreprises technologiques. Des investisseurs, des banquiers, des avocats ainsi que des représentants de caisses de retraite étaient présents. L’invité vedette de la soirée était un investisseur qui vit depuis de nombreuses années sur la côte ouest des Etats-Unis et connaît la Silicon Valley comme sa poche.

Pour lui, l’intelligence artificielle marque le plus grand bouleversement technologique depuis un siècle. Les années à venir transformeraient l’économie et la société plus profondément que n’importe quelle révolution technologique précédente. Il parle de «tempêtes» et de «tsunamis» que l’IA va déclencher. La question cruciale est de savoir si la politique et la société sont préparées à ce changement fondamental. Ses propos étant «controversés», il a demandé à rester anonyme.

Une croissance exponentielle depuis six ans

Il a illustré la rapidité de cette évolution à l’aide d’un graphique de Metr.org, qui montre les performances des modèles d’IA. Lorsque ChatGPT est sorti en novembre 2022, le modèle était capable d’effectuer des tâches cognitives pour lesquelles un être humain aurait besoin d’environ une minute. Deux ans plus tard, ce temps était déjà passé à environ une heure. Début février de cette année, Anthropic a présenté son nouveau modèle phare, Claude. Celui-ci est capable d’accomplir de manière autonome des tâches pour lesquelles un être humain aurait besoin d’environ un jour et demi.

Le modèle «Mythos» d’Anthropic, dont l’accès est à nouveau restreint, va encore plus loin. Il est capable d’effectuer des tâches qui occupent un être humain pendant environ une semaine. D’ici la fin de l’année, ce délai pourrait déjà passer à deux semaines. Selon Metr.org, l’amélioration des performances suit une courbe exponentielle depuis six ans.

Parallèlement, les revenus des plus grandes entreprises d’IA progressent à un rythme sans précédent. Anthropic a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires annuel d’environ un milliard de dollars. Fin 2025, ce chiffre s’élevait déjà à 14 milliards de dollars, et selon les estimations, il atteindrait 47 milliards de dollars au milieu de 2026. Aucune entreprise n’a jamais connu une croissance aussi «incroyablement» rapide, affirme l’investisseur de la Silicon Valley.

10'000 agents d’IA dans une usine de données

Où tout cela va-t-il mener? Dans les scénarios d’avenir, les centres de données ne se contenteront pas de fournir de la puissance de calcul, ils se concentreront sur des tâches spécifiques. Dix mille agents IA pourraient effectuer en parallèle des tâches intellectuelles complexes – comme développer de nouveaux médicaments contre le cancer ou résoudre des problèmes de physique. Mais si un seul centre de données peut prendre le relais de dix mille personnes, qui profitera des bénéfices? Ceux-ci iront-ils dans les poches de deux ou trois entreprises technologiques?

Selon la théorie économique classique, la croissance économique résulte de l’interaction entre le capital, le travail et les gains de productivité. A l’ère de l’IA, ce rapport évolue toutefois de manière spectaculaire. La part du capital augmente, tandis que la valeur du travail humain diminue. Parallèlement, de nombreux métiers hautement qualifiés risquent d’être mis sous pression. L’investisseur formule cela de manière provocante: si l’intelligence est disponible en abondance, pourquoi un avocat pourrait-il encore facturer 1000 francs de l’heure? Le travail cognitif deviendrait de plus en plus un produit de masse.

Le PDG d’Anthropic met en garde contre l’«hyper-inégalité»

Il est remarquable de constater que même les figures de proue de l’industrie de l’IA mettent en garde contre ces risques. Dario Amodei, cofondateur et directeur d’Anthropic, a écrit dans un essai publié en juin que l’IA pourrait entraîner un bond de productivité sans précédent, susceptible de déclencher une « hypercroissance » et une « hyperinégalité ». A l’avenir, la question centrale en matière de politique économique ne sera plus de savoir comment générer de la croissance, mais comment garantir que le plus grand nombre possible de personnes y participe.

Au lieu de se contenter d’imposer les bénéfices globaux d’une entreprise, Dario Amodei a proposé une «taxe sur les tokens» de 3%, calculée en fonction de l’utilisation, qui taxerait directement les performances actives des modèles d’IA. Les recettes pourraient être redistribuées à la population sous la forme d’une sorte de dividende social – un revenu de base inconditionnel pour tous. Selon Dario Amodei, ce n’est qu’en faisant profiter de larges couches de la population des gains de prospérité générés par l’intelligence artificielle qu’il sera possible d’empêcher que le progrès technique ne conduise à une fracture économique toujours plus grande. Il estime que l’IA pourrait faire disparaître la moitié de tous les emplois en cols blancs.

Lors de l’apéritif qui a suivi les présentations, un avocat zurichois de renom a déclaré que la situation évoluerait probablement comme après la première révolution industrielle, lorsque, au milieu du XIXe siècle, les syndicats ont corrigé les excès du capitalisme naissant. Cela semble anodin, mais cette époque était loin d’être paisible.