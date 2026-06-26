OpenAI a lancé vendredi son nouveau modèle GPT-5.6, accessible à un groupe restreint de partenaires aux Etats-Unis. Le déploiement international devrait commencer dès la semaine prochaine, selon l’entreprise américaine.

AFP Agence France-Presse

OpenAI a commencé vendredi le déploiement de son nouveau modèle de pointe GPT-5.6 auprès d'un «groupe restreint de partenaires et d'organisations de confiance», pour l'heure uniquement basés aux Etats-Unis, a annoncé la start-up américaine d'intelligence artificielle.

Ce lancement limité intervient alors que son rival Anthropic voit son modèle de pointe, Fable 5 et Mythos 5, maintenu hors ligne, en raison de restrictions à l'exportation imposées par l'administration Trump au nom de la sécurité nationale.

OpenAI a précisé à l'AFP travailler à ajouter des partenaires internationaux dès la semaine prochaine. Les employés des partenaires américains sélectionnés mais basés à l'étranger auront aussi accès à GPT-5.6 dans la plupart des pays du monde où OpenAI l'autorise. Sont exclus les pays sous sanctions américaines ou embargo (Chine, Russie, Iran, Corée du Nord, Cuba, Syrie, Venezuela,...).

Ce déploiement limité correspond à un changement de pied de l'administration Trump, qui s'est résolu récemment à réguler la sortie des IA de pointe, en raison notamment de leurs capacités à détecter et exploiter des failles de cybersécurité avec une rapidité et une acuité inédites.

«Une approche plus viable»

Dans une note interne diffusée jeudi et dévoilée par le média The Information, Sam Altman, patron d'OpenAI, a indiqué à ses salariés que le gouvernement «approuverait l'accès client par client durant cette période d'accès limité» pour GPT-5.6. Il a dit espérer une mise à disposition plus large «quelques semaines plus tard», si tout se passait bien.

«Nous avons fait comprendre clairement au gouvernement américain que ce n'est pas le modèle que nous privilégions sur le long terme, et nous travaillerons avec lui et avec d'autres acteurs du secteur pour parvenir à une approche plus viable lors des prochains lancements», a déclaré Sam Altman dans cette note. Son grand rival Anthropic est toujours en négociations très secrètes pour débloquer l'accès à Mythos, son modèle de pointe limité à des partenaires de confiance, et à Fable, sa version grand public aux capacités restreintes.

Contre les usages à haut risque

Le 12 juin, Washington a ordonné, au titre du contrôle des exportations, de couper l'accès à Mythos et Fable pour «tout ressortissant étranger, à l'intérieur ou à l'extérieur des Etats-Unis», y compris «les employés étrangers» d'Anthropic. Ce qui a contraint la compagnie à totalement couper l'accès. GPT-5.6 est une gamme qui comprend trois modèles: Sol, présenté comme le modèle «phare» et le plus puissant d'OpenAI à ce jour, Terra, un modèle «équilibré» deux fois moins cher que GPT-5.5 pour des performances annoncées comparables, et Luna, un modèle «rapide» et «abordable» destiné aux tâches quotidiennes.

Selon OpenAI, Sol progresse en ingénierie logicielle, en «utilisation autonome de l'ordinateur», en recherche scientifique et en cybersécurité. L'entreprise affirme l'avoir doté de son «dispositif de sécurité le plus robuste» à ce jour, avec des protections renforcées contre les usages à haut risque et les requêtes sensibles, testées plusieurs semaines avant un déploiement élargi.







