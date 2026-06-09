DE
FR

Rivalité avec Anthropic
OpenAI, créateur de ChatGPT, dépose son projet confidentiel d'entrée en bourse

OpenAI a confirmé lundi avoir déposé de manière confidentielle son dossier d’introduction en bourse. L’annonce survient une semaine après celle de son rival Anthropic et peu avant la cotation record de SpaceX.
Publié: 04:39 heures
OpenAI, malgré des revenus en croissance exponentielle, a vu sa valorisation dépassée le mois dernier par Anthropic.
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le créateur de ChatGPT, OpenAI, a déposé son projet confidentiel d'introduction en bourse, a dévoilé lundi l'entreprise. L'annonce intervient une semaine après celle de son rival Anthropic et à quelques jours de la cotation record de SpaceX. «Nous avons récemment soumis un document S-1 confidentiel» auprès du régulateur américain des marchés financiers, la SEC, écrit OpenAI dans un communiqué, précisant prendre la parole pour anticiper des fuites.

«Nous n'avons pas encore arrêté de calendrier» et «cela pourrait prendre un certain temps, car certaines choses que nous souhaitons faire seront sans doute plus simples à réaliser en tant que société non cotée», nuance le fleuron américain de l'intelligence artificielle. Ces soumissions confidentielles permettent d'obtenir le feu vert du régulateur sans dévoiler aux concurrents les données financières et de tester le marché, quitte à renoncer ou à reporter l'introduction.

Près d'un milliard d'utilisateurs

«Il s'agit d'un ensemble complexe d'arbitrages et cette démarche nous laisse la possibilité d'entrer en bourse plus tôt si cela devait se révéler la meilleure option», conclut le bref communiqué. Le laboratoire d'IA de San Francisco dévoile cette démarche une semaine après Anthropic, son rival et voisin. Le créateur des modèles Claude a, lui aussi, déposé un dossier confidentiel, préalable à une décision finale qui «dépendra des conditions de marché et d'autres facteurs».

A lire aussi
Avec l'aide de son rival Google, Apple retente sa chance sur l'IA
Echec du projet en interne
Avec l'aide de son rival Google, Apple retente sa chance sur l'IA
Anthropic propose de ralentir le développement mondial de l’intelligence artificielle
Eviter une «perte de contrôle»
Anthropic propose de ralentir le développement mondial de l'IA

OpenAI, malgré des revenus en croissance exponentielle et l'adoption massive de ChatGPT (près d'un milliard d'utilisateurs hebdomadaires), a vu sa valorisation de plus de 850 milliards dépassée le mois dernier par Anthropic. Le créateur des modèles Claude, qui a priorisé le développement des outils professionnels plus lucratifs que le grand public, a atteint près de mille milliards de dollars de valorisation.

Les deux rivaux, dont les valorisations ont atteint des sommets sans précédent pour des entreprises aussi jeunes, sont très attendus par les investisseurs. Le dépôt de ces dossiers s'inscrit dans la frénésie d'investissements du secteur de la technologie pour lever les milliards de la révolution IA, afin de financer les talents, la fabrication de millions de processeurs et la construction de centres de données énergivores. Le secteur porte l'essentiel de la croissance américaine.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus