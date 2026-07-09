Important incendie dans la zone industrielle d’Ecublens

Mathilde JaccardJournaliste Blick
Un important incendie s'est déclaré ce jeudi 9 juillet 2026 en fin d'après-midi dans la zone industrielle d'Ecublens, dans l'Ouest lausannois. Selon les premières informations publiées par la «RTS», un imposant dispositif de secours a été déployé en urgence pour sécuriser le sinistre, dont l’origine demeure inconnue. La principale source d'inquiétude des pompiers réside dans la présence de nombreuses bouteilles de gaz sur le site, entraînant un risque majeur d'explosion.
Pour faire face au danger, les services de secours utilisent actuellement des drones afin d’évaluer précisément les risques. Un large périmètre de sécurité a été dressé et toute la zone a été évacuée pour sécuriser l'intervention.
Développement suit
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Présenté par
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»