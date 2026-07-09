Un important incendie s’est déclaré ce jeudi en fin d’après-midi dans la zone industrielle d’Ecublens (VD). Les pompiers s’activent pour sécuriser le secteur en raison de risques d’explosion.

Important incendie dans la zone industrielle d’Ecublens

Important incendie dans la zone industrielle d’Ecublens

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Un important incendie s'est déclaré ce jeudi 9 juillet 2026 en fin d'après-midi dans la zone industrielle d'Ecublens, dans l'Ouest lausannois. Selon les premières informations publiées par la «RTS», un imposant dispositif de secours a été déployé en urgence pour sécuriser le sinistre, dont l’origine demeure inconnue. La principale source d'inquiétude des pompiers réside dans la présence de nombreuses bouteilles de gaz sur le site, entraînant un risque majeur d'explosion.

Pour faire face au danger, les services de secours utilisent actuellement des drones afin d’évaluer précisément les risques. Un large périmètre de sécurité a été dressé et toute la zone a été évacuée pour sécuriser l'intervention.

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