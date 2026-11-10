Cinq semaines de décalage dans les restrictions d'eau, des échanges sur des téléphones privés en pleine crue et des risques encore mal anticipés. Un audit publié ce mardi 10 novembre pointe les importantes lacunes de la coopération entre Genève et la France face aux inondations et aux sécheresses.

Genève et la France épinglées pour leur gestion de la crise de l'eau

Genève et la France épinglées pour leur gestion de la crise de l'eau

En bref Un audit pointe d'importantes lacunes dans la coordination entre Genève et la France face aux crues et aux sécheresses.

En 2023, cinq semaines ont séparé les premières mesures prises de part et d'autre de la frontière pour protéger l'Allondon.

Les autorités sont appelées à renforcer leur coopération et leurs dispositifs communs de prévention et de gestion des crises.

Solène Monney Journaliste Blick

Les cours d'eau ne connaissent pas de frontières. Pourtant, les événements climatiques extrêmes se multiplient et Genève et la France peinent toujours à coordonner leurs actions pour protéger leurs cours d'eau. C'est le constat dressé par la Cour des comptes genevoise et son homologue de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans un audit conjoint publié ce mardi 10 novembre.

Les deux institutions pointent une série de lacunes dans la prévention et la gestion des catastrophes hydrologiques. Malgré plusieurs dispositifs de coopération, la collaboration entre les autorités françaises et genevoises se limite encore trop souvent à de simples échanges d'informations, sans véritable coordination opérationnelle. Et certains exemples sont particulièrement frappants.

Cinq semaines de décalage face à la sécheresse

L'été 2023 illustre particulièrement ces dysfonctionnements. Confronté à une sécheresse importante, le canton de Genève décide le 16 juillet d'interdire l'accès à l'Allondon, une rivière qui prend sa source en France avant de traverser la frontière suisse.

Mais de l'autre côté de la frontière, il faudra attendre cinq semaines supplémentaires, soit le 23 août, pour que les premières restrictions d'usage de l'eau soient imposées. Un décalage d'autant plus interpellant que 92% du bassin versant de l'Allondon se trouvent en France. Genève peut alors bien prendre des mesures pour protéger la rivière, mais celles-ci risquent de perdre en efficacité sans action coordonnée menée en amont. Une situation qui révèle l'absence d'un dispositif commun permettant de coordonner les décisions en période de sécheresse.

60’000 m³ d'eau potable injectés sans coordination

La situation n'est guère meilleure sur la Drize, autre rivière transfrontalière. Entre juillet et septembre 2023, face à la baisse inquiétante de son débit, Genève injecte pas moins de 60’000 m³... d'eau potable afin de préserver la faune aquatique.

Une opération menée unilatéralement, sans coordination avec les restrictions d'usage de l'eau appliquées simultanément en Haute-Savoie. Plus étonnant encore, la Cour relève que cette intervention «n'a provoqué aucun renforcement du niveau d'alerte côté français».

Résultat, des mesures parfois incohérentes entre deux territoires pourtant confrontés aux mêmes problèmes de sécheresse. Une situation qui pourrait susciter l'incompréhension des habitants, soumis à des restrictions différentes selon le côté de la frontière où ils se trouvent.

En pleine crue, des échanges informels

Et ces lacunes ne concernent pas uniquement les sécheresses. En novembre 2023, l'Arve connaît une crue historique, faisant planer la menace d'inondations sur une partie du centre-ville de Genève et mettant en danger la structure de certains ponts.

Si le canton dispose d'un dispositif de gestion de crise bien rodé, la coopération avec la France reste largement informelle. Pour suivre la montée des eaux, les professionnels échangent directement des informations, parfois sur leurs téléphones privés.

Une pratique jugée fragile par la Cour: en l'absence de procédures formalisées, une information transmise trop tard ou au mauvais interlocuteur pourrait compromettre la protection des personnes et des biens. Le rapport souligne toutefois que Genève a surmonté cette crue sans perte humaine ni dégâts matériels importants.

Des risques encore insuffisamment anticipés

Au-delà de ces événements, l'audit met en évidence des lacunes plus profondes. Genève et la France ne disposent toujours pas de cartographie commune des dangers à l'échelle de leurs bassins versants transfrontaliers. Un outil pourtant essentiel pour anticiper les inondations et les épisodes de sécheresse.

La Communauté transfrontalière de l'eau, créée en 2012 pour favoriser les échanges entre les différents acteurs, dispose par ailleurs de moyens opérationnels limités. Le constat est particulièrement préoccupant concernant les sécheresses. Alors que les risques d'inondation font depuis longtemps l'objet d'une surveillance à Genève, l'identification des cours d'eau les plus vulnérables aux faibles débits n'a débuté qu'en août 2025.

Tout n'est pas négatif. Depuis 1978, Genève et les collectivités françaises collaborent efficacement pour gérer la nappe souterraine du Genevois, principale réserve d'eau potable souterraine de la région. Une coopération réussie relevée par la Cour des comptes.

Quatre recommandations

Pour remédier à ces lacunes, la Cour préconise la création d'un observatoire transfrontalier de l'eau, une meilleure coordination des restrictions en période de sécheresse, la poursuite des projets de renaturation et le renforcement des dispositifs communs de gestion de crise.

Les quatre recommandations ont été acceptées par l'Office cantonal de l'eau, avec une mise en œuvre prévue d'ici fin 2028. Après une nouvelle sécheresse majeure durant l'été 2026, l'enjeu est désormais de passer du simple échange d'informations à une véritable action commune.