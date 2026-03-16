Six personnes ont perdu la vie dans la tragédie de Chiètres, après que Roger K., 65 ans, a mis le feu à un bus. Parmi les victimes figure Viktoria, qui travaillait à l'université de Fribourg.

Viktoria P. a également perdu la vie dans l'incendie du car postal

Viktoria P. a également perdu la vie dans l'incendie du car postal

Elle a rejoint son fils au ciel

Devin Schürch et Janine Enderli

La tragédie de Chiètres (FR) a profondément bouleversé la Suisse. Six personnes ont perdu la vie. Parmi les victimes se trouve Viktoria P.*, 39 ans, comme l'a rapporté le portail d'information monténégrin Vijesti. Viktoria était employée à l'université de Fribourg et avait grandi dans la région. Sur les réseaux sociaux, les messages de condoléance pleuvent. «Elle est enfin auprès de son fils au ciel», indique un message de la famille. Celui-ci avait tragiquement perdu la vie en 2014.

Douze ans plus tard, une autre tragédie a frappé cette famille originaire de Bosnie. L'incendie s'est déclaré mardi dernier dans un car postal. Roger K.** s'est d'abord aspergé d'essence puis s'est immolé. Les flammes se sont propagées très rapidement dans le bus. Viktoria P. et quatre autres passagers, dont le chauffeur Albino R.**, Ramesh S.** , Fabian Keller et la présentatrice d’Energy Lara Baumgartner, n’ont pas survécu.

«Pris au piège»

Certaines des victimes se trouvaient probablement à l'arrière du véhicule. «Les passagers à l'arrière du car n'avaient aucune chance. Pas quand le véhicule commence à brûler au milieu! Ils étaient pris au piège», a déclaré à Blick le retraité Hans Hutter, ancien conducteur de cars postaux dans le canton du Valais. En raison des températures élevées générées par le feu accéléré par l'essence, les matériaux restants se sont enflammés très rapidement. Les victimes n'ont pas pu prendre la fuite.

De nombreuses questions restent encore en suspens quant aux circonstances de l’accident. Sur le lieu de la catastrophe, les habitants de Chiètres pleurent les défunts avec des fleurs et des bougies. L'enquête se poursuit afin d'élucider les circonstances exactes de la tragédie.

* Nom modifié

** Noms connus