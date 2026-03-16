DE
FR

Elle a rejoint son fils au ciel
Viktoria P. a également perdu la vie dans l'incendie du car postal

Six personnes ont perdu la vie dans la tragédie de Chiètres, après que Roger K., 65 ans, a mis le feu à un bus. Parmi les victimes figure Viktoria, qui travaillait à l'université de Fribourg.
Publié: 18:41 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
1/2
Viktoria P. a perdu la vie lors de la tragédie de Chiètres.
Photo: DR
file84ffk6dsspw143hiisfr.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Devin Schürch et Janine Enderli

La tragédie de Chiètres (FR) a profondément bouleversé la Suisse. Six personnes ont perdu la vie. Parmi les victimes se trouve Viktoria P.*, 39 ans, comme l'a rapporté le portail d'information monténégrin Vijesti. Viktoria était employée à l'université de Fribourg et avait grandi dans la région. Sur les réseaux sociaux, les messages de condoléance pleuvent. «Elle est enfin auprès de son fils au ciel», indique un message de la famille. Celui-ci avait tragiquement perdu la vie en 2014.

Douze ans plus tard, une autre tragédie a frappé cette famille originaire de Bosnie. L'incendie s'est déclaré mardi dernier dans un car postal. Roger K.** s'est d'abord aspergé d'essence puis s'est immolé. Les flammes se sont propagées très rapidement dans le bus. Viktoria P. et quatre autres passagers, dont le chauffeur Albino R.**, Ramesh S.** , Fabian Keller et la présentatrice d’Energy Lara Baumgartner, n’ont pas survécu.

A lire aussi
Pourquoi toujours plus de patients instables se retrouvent à la rue
Drame de Chiètres
Pourquoi toujours plus de patients instables se retrouvent à la rue
Un criminologue explique le mobile derrière un acte aussi terrible
Drame de Chiètres
Un criminologue explique le mobile derrière un acte aussi terrible

«Pris au piège»

Certaines des victimes se trouvaient probablement à l'arrière du véhicule. «Les passagers à l'arrière du car n'avaient aucune chance. Pas quand le véhicule commence à brûler au milieu! Ils étaient pris au piège», a déclaré à Blick le retraité Hans Hutter, ancien conducteur de cars postaux dans le canton du Valais. En raison des températures élevées générées par le feu accéléré par l'essence, les matériaux restants se sont enflammés très rapidement. Les victimes n'ont pas pu prendre la fuite.

De nombreuses questions restent encore en suspens quant aux circonstances de l’accident. Sur le lieu de la catastrophe, les habitants de Chiètres pleurent les défunts avec des fleurs et des bougies. L'enquête se poursuit afin d'élucider les circonstances exactes de la tragédie.

* Nom modifié
** Noms connus

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Articles les plus lus
    Articles les plus lus