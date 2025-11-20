L'autoroute A12 fermée, la faute à la neige
La neige est là, en plaine, et elle fait des siennes. L'autoroute A12 entre Lausanne et Fribourg est fermée dans les deux sens ce jeudi 20 octobre entre les échangeurs de La Veyre (VD) et de Châtel-St-Denis (FR).
La faute à un «effet lac»... et au «toboggan», ce secteur connu pour sa pente sur l'A12, et donc rendu glissant par les intempéries. Le site du TCS indique une déviation, qui forcément augmente les temps de trajet. Des véhicules de déneigement sont en service.
La neige fait son arrivée dans certaines régions de Suisse
De la neige fraîche est tombée lundi dans certaines régions des contreforts alpins. Notre reporter Blick, Sandro Zulian, était à Appenzell et a immortalisé ce paysage hivernal féerique.
Pour l'instant, il n'y a pas encore de quoi faire un bonhomme de neige. Mais la Confédération met en garde contre un risque de neige de niveau 2 (risque modéré) en Suisse centrale et orientale jusqu'à mardi matin.
Certaines stations de ski sont désormais toutes blanches
Un rapide coup d'œil aux webcams des stations de ski suisses permet de se réjouir. La neige fraîche devrait bientôt être idéale pour le carving et le snowboard. Sillerenbühl (près d'Adelboden) est désormais recouvert d'un épais manteau neigeux, contrairement à hier. La station se situe à près de 2000m d'altitude.
Le Marbachegg (1460m d'altitude) est également recouvert d'un épais manteau neigeux. Selon la plateforme Bergfex, il est tombé dix centimètres de neige fraîche. La situation est similaire à Sörenberg, près de Lucerne.
La limite des neiges descendra aux alentours de 700m lundi. Il pourrait neiger dès la soirée en plaine.
Semaine contrastée en Suisse romande: pluie, froid et premiers flocons
La Suisse romande s’apprête à vivre une semaine contrastée, rythmée par de fortes pluies, une chute brutale des températures et un premier souffle d’hiver en plaine, nous apprend MétéoSuisse sur son blog.
Ce dimanche, un flux de sud-ouest instable arrose copieusement la région, avec des averses parfois intenses. Mais lundi, un changement brutal d’ambiance est attendu: de l'air polaire froid et humide devrait affluer, la faute au courant qui pivotera du sud-ouest au nord-ouest, détaille MétéoSuisse. La limite pluie-neige chutera alors de 2000 à environ 800 mètres, donnant un net parfum d’hiver sur l’arc jurassien et les Préalpes.
Une courte respiration et puis… la neige?
Les journées de mardi et – en partie – de mercredi offriront un peu de répit, même si l’atmosphère restera fraîche et les éclaircies timides. Jeudi et vendredi, une nouvelle perturbation devrait atteindre la Suisse romande et pourrait abaisser la limite des chutes de neige sous les 500 mètres, voire brièvement jusqu’en plaine. Le potentiel d'enneigement est bien réel, mais il reste trop tôt pour en évaluer la portée, estime MétéoSuisse.
Température record pour un moins de novembre à Delémont!
Un temps exceptionnellement doux en Suisse! En ce jeudi 13 novembre, le thermomètre est monté à plus de 23°C à Delémont à la mi-journée. Le fameux «été de la Saint-Martin»! Une chaleure record pour un mois de novembre dans la capitale jurassienne. MeteoNews rapporte qu'il a fait près 18° à la Chaux-de-Fonds, 17° à Genève ainsi qu'à Fribourg, 14,5° à Lausanne et jusqu'à 14,6° à Crans-Montana (VS) à 1500 mètre d'altitude!
Le soleil sera encore bien présent vendredi avec un pic de chaleur attendu avant l'arrivée de l'hiver. Une chute brutale des températures est attendue dès lundi avec de la neige qui pourrait pointer le bout de son nez jusqu'en plaine dans le courant de la semaine!
Nouvelle dégradation attendue ce week-end
Il va falloir profiter du soleil ces prochaines heures. Une nouvelle dégradation se profile en effet pour ce week-end, prévient MétéoSuisse.
Ce vendredi matin, du stratus recouvre le Plateau. Mais il devrait se dissiper en cours d’après-midi. Dans les autres régions, le soleil va briller avant l’arrivée de quelques voiles nuageux en deuxième partie de journée. Les températures seront clémentes. Il fera jusqu’à 16 degrés, et même 18 en Valais.
C’est ce week-end que les choses vont se gâter, avec un front froid qui traversera la Suisse. Samedi, la nébulosité devrait rapidement augmenter et des premières précipitations sont attendues à l'ouest durant l’après-midi. Elles devraient s’étendre en toutes régions durant la soirée et la nuit et se poursuivre dimanche. D'abord à plus de 2600m d’altitude samedi, la limite de la neige devrait drastiquement baisser pour atteindre 1800m dimanche, puis même 1300m la nuit suivante.
Les dernières gouttes devraient tomber lundi matin avant un retour du soleil… et de la grisaille les jours suivants sur le Plateau. L’automne se poursuit.
La pluie et le vent vont continuer de marquer ce début de semaine
La tempête automnale s'est certes éloignée, mais le mauvais temps persiste. Lundi, de fortes précipitations et des vents tempétueux de sud-ouest à ouest continueront de marquer la journée, indique Meteo News. Le soleil se montre timide en ce début de semaine et une épaisse couche de brouillard recouvre les plaines. Les experts mettent en garde contre des pluies persistantes, surtout en Valais, dans les Grisons et en Suisse centrale.
Avec seulement 8 à 11 degrés, les vestes de mi-saison peuvent être rangées dans l'armoire pour faire la part belle au manteau d'hiver. En altitude, la Suisse attend même les premières fortes chutes de neige. La Confédération a déclaré le niveau de danger 3 sur 5, avec jusqu'à 50 cm de neige fraîche au-dessus de 1600 mètres. Les automobilistes et les amateurs de sports d'hiver devront faire preuve d'une prudence particulière.
Soufflée par la tempête, une voiture finit sa course... dans un lac
La tempête Benjamin a fait des dégâts ce jeudi autour du lac de Zoug. A Arth, dans le canton de Schwytz, une voiture, poussée par le vent, a fini sa course... dans le lac.
Un porte-parole de la police cantonale de Schwytz a confirmé l’information au portail BRK News. Le véhicule, qui avait été garé un peu plus tôt, a roulé dans l’eau sans qu’aucun passager ne s’y trouve. Aucun blessé n’est à déplorer.
En raison des fortes rafales, la voiture n’a pas encore pu être repêchée. Elle repose toujours dans le lac. L’opération de récupération a été reportée à vendredi.
Plus que 60'000 clients privés d'électricité en France
Le ministre de l'Economie Roland Lescure a indiqué que «60'000 clients» étaient encore privés d'électricité en fin d'après-midi alors que la tempête Benjamin, dont les rafales de vent ont dépassé les 100 km/h dans une bonne partie du pays, traverse encore la France.
«L'épisode n'est pas terminé. On fera le bilan de cet épisode quand il sera terminé, mais en tout cas du côté de l'électricité on a plutôt des bonnes nouvelles», a affirmé Roland Lescure depuis la cellule de crise d'Enedis, à Puteaux (Hauts-de-Seine).
Un vacancier allemand emporté par une crue en Corse
Un vacancier allemand âgé de 45 ans a été retrouvé mort jeudi après-midi après avoir été emporté par la crue de la rivière du Fango dans la commune de Galeria (Haute-Corse), ont annoncé les pompiers.
La victime se baignait avec sa femme et ses deux enfants lorsqu'ils ont été été emportés par la montée rapide des eaux suite aux orages survenus en montagne, ont précisé les pompiers de Haute-Corse (SIS 2B).
«La femme âgée de 39 ans et deux enfants de 9 et 13 ans ont été pris en charge par les sapeurs pompiers et ont été ramenés à leur domicile», a précisé le SIS 2B à l'AFP.
Sur le lac de Neuchâtel, les véliplanchistes défient les vagues
La tempête n'a pas empêché les amateurs de sports nautiques de faire leur sport. On voit sur cette vidéo envoyée par un lecteur reporter un véliplanchiste défier les vagues sur le lac de Neuchâtel, près de Cudrefin.
Un arbre tombe sur plusieurs voitures à Bâle
À Birsfelden (BL), un arbre est tombé sur quatre voitures au total. Comme le montrent des images prises par notre journaliste, celles-ci ont été gravement endommagées. Le commandant des pompiers Patrick Rüegg a confirmé à Blick une intervention liée à cet incident.