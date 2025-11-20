il y a 54 minutes

L'autoroute A12 fermée, la faute à la neige

La neige est là, en plaine, et elle fait des siennes. L'autoroute A12 entre Lausanne et Fribourg est fermée dans les deux sens ce jeudi 20 octobre entre les échangeurs de La Veyre (VD) et de Châtel-St-Denis (FR).

La faute à un «effet lac»... et au «toboggan», ce secteur connu pour sa pente sur l'A12, et donc rendu glissant par les intempéries. Le site du TCS indique une déviation, qui forcément augmente les temps de trajet. Des véhicules de déneigement sont en service.