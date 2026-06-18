Une procédure pénale va s'ouvrir à l'encontre de Valérie Dittli, dans le cadre du rapport Meylan. Le Bureau du Grand Conseil a accepté la demande formulée par le Ministère public vaudois.

Valérie Dittli pourra être poursuivie dans le cadre du rapport Meylan

Valérie Dittli pourra être poursuivie dans le cadre du rapport Meylan

Léo Michoud Journaliste Blick

Valérie Dittli pourra être poursuivie pénalement dans le cadre de l'enquête en cours sur les faits établis dans le rapport Meylan. Après une demande du procureur général vaudois, le Bureau du Grand Conseil a autorisé cette démarche judiciaire, communique-t-il ce jeudi 18 juin.

Ceci «conformément à l’article 18, alinéa 1 de la loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP)». L'autorité avait accordé à la conseillère d'Etat centriste un délai au 17 juin «pour transmettre sa position».

La ministre a informé «qu’elle ne s’opposait pas à l’ouverture d’une enquête», raison pour laquelle le Bureau «s’est réuni ce jour et a autorisé l’ouverture de la procédure». Le procureur général Eric Kaltenrieder a été informé par l'institution politique.

Le Ministère public a déjà ouvert, en 2025, une première procédure pénale, mais en lien avec le rapport Studer cette fois-ci. Cette enquête débutée l'année dernière, et toujours en cours, porte sur des soupçons d'abus d'autorité.

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