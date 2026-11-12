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Plusieurs sites abandonnés
Cremo accentue sa restructuration, des dizaines d'emplois menacés

Cremo souhaite concentrer ses activités à Villars-sur-Glâne d'ici à 2030. Le groupe laitier fribourgeois recherche des repreneurs pour ses autres sites, mettant des dizaines d'emplois en danger.
Publié: il y a 53 minutes
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Cremo souhaite concentrer ses activités à Villars-sur-Glâne d'ici à 2030.
Photo: Cremo
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ATS Agence télégraphique suisse

En difficulté, Cremo accélère sa restructuration. Le groupe laitier fribourgeois entend concentrer ses activités à Villars-sur-Glâne, son siège, à l’horizon 2030. Il cherche des repreneurs pour tous ses autres sites. Des dizaines d'emplois sont en péril.

La réorganisation vient d’un nouveau plan stratégique baptisé Convergence. Cremo se concentrera à l’avenir uniquement sur trois domaines clés: le beurre et les matières grasses laitières; les poudres de lait, protéines et composants laitiers à haute valeur ajoutée; et les fromages, en particulier les AOP.

Moins d'effectifs dans le Grand Fribourg

Dans un communiqué publié jeudi, l'entreprise dit rechercher des repreneurs pour toutes ses autres activités. Pour chacune, plusieurs options seront étudiées: production confiée à un partenaire et poursuite de la commercialisation, vente de l’activité ou encore arrêt définitif.

Cremo, qui emploie 650 collaborateurs pour l'heure, devrait poursuivre ses activités dans le Grand Fribourg avec 60% de ses effectifs actuel, soit un peu moins de 400 personnes.

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