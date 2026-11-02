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Le site de Crissier fermera fin 2026
Micasa supprime 70 postes dans le cadre de sa restructuration

Micasa va supprimer 70 postes, y compris par des licenciements, après son changement de propriétaire et de direction. L’ex-filiale de Migros prévoit aussi de fermer quatre de ses 30 magasins d’ici à janvier 2027.
Publié: il y a 4 minutes
Micasa va supprimer 70 postes et fermer quatre magasins.
Photo: Sven Thomann
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ATS Agence télégraphique suisse

Les magasins d'ameublement Micasa, qui ont récemment changé de propriétaire et de direction, vont supprimer 70 postes, notamment par le biais de licenciements, a annoncé lundi l'ancienne filiale de Migros. Début octobre, Micasa avait annoncé fermer quatre de ses 30 magasins.

«Ces mesures visent à renforcer l'efficacité de l'entreprise et à jeter les bases d'un avenir couronné de succès», a expliqué Micasa dans un communiqué.

Après s'être détaché de Migros, Micasa a rencontré des retards dans le paiement de ses fournisseurs en raison de la réorganisation de ses activités. L'entreprise compte remédier le plus rapidement à cette situation.

Début octobre, Micasa avait annoncé fermer quatre de ses 30 magasins. Le site de Crissier fermera ses portes fin 2026, tandis que ceux de Langendorf, Brügg et Buchs mettront la clé sous la porte fin janvier 2027.

Vente du magasin en 2025

Migros avait vendu Micasa en février 2025, dans le cadre d'un rachat par ses dirigeants, à un consortium emmené par Philipp Agustoni et Manuel Landolt. Ce consortium comprenait également les familles d'investisseurs allemandes et autrichiennes Brandstetter-Finger et Wiest. Mais fin octobre, M. Agustoni avait démissionné de son poste de directeur général au profit de M. Landolt.

Des changements sont également intervenus au niveau du propriétaire. Un groupe d'investisseurs réunis autour de l'entrepreneur Toni Shala a ainsi repris les actions de l'entreprise, pour un montant non divulgué. Ils ont injecté «des liquidités supplémentaires» afin d'assurer le développement de l'entreprise, selon le communiqué.

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