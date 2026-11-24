Le Grand Conseil vaudois a validé mardi une aide de 7 millions de francs pour la Fondation «Beloved». Ce fonds soutiendra les victimes de la tragédie de Crans-Montana, qui a causé 41 morts et 115 blessés graves.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Conseil vaudois a accepté mardi d'allouer 7 millions de francs à la Fondation «Beloved» d'aide aux victimes de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana. La somme doit permettre un appui financier sur le long terme aux personnes touchées par le drame.

L'allocation de ce montant avait été annoncée par le Conseil d'Etat vaudois en mars dernier, mais le Parlement devait encore la valider. C'est désormais chose faite. Le débat a toutefois été marqué par l'intervention des Vert'libéraux qui se sont élevés contre ce décret, alors que les autres partis y étaient favorables.

Le président du groupe, Jérôme De Benedictis, a commencé par demander le huis clos en raison du potentiel «hautement émotionnel» du débat et de l'importance de protéger les personnalités. Sa demande a toutefois été refusée par les députés au motif de la publicité des débats. Un huis clos serait perçu comme une «violence institutionnelle» par les familles des victimes qui en retireraient l'impression «qu'on veut leur cacher quelque chose», a estimé le socialiste Denis Corboz.

Lors des discussions, les députés de gauche comme de droite ont évoqué le besoin de solidarité et de compassion envers les familles touchées par ce drame qui a fait 41 morts et 115 blessés graves, dont 21 morts et 28 blessés vaudois. Ils ont également relevé le caractère exceptionnel de la tragédie. «A événement exceptionnel, dispositif exceptionnel», a résumé la PLR Florence Bettschart-Narbel.

«Faux pas» dénoncé

Les Vert'libéraux, par la voix de Jacques-André Haury, ont toutefois invité à refuser l'entrée en matière. Contrairement au Valais ou à la Confédération, «le canton de Vaud ne porte aucune responsabilité, ni juridique, ni morale, dans ce drame», a-t-il argumenté, ajoutant que des parents perdaient des enfants et que des personnes voyaient leur vie chamboulée par des brûlures graves dans d'autres circonstances.

Le nombre de personnes touchées par un drame «ne change rien à la douleur des proches et des victimes. L'Etat ne doit pas faire de hiérarchie en la matière», a-t-il plaidé. Il a qualifié le décret du Conseil d'Etat de «faux pas» s'inscrivant dans le «torrent médiatique et émotionnel déclenché par le drame de Crans-Montana».

Son collègue de parti, Jérôme De Benedictis, a pointé trois problématiques législatives causées par le décret, notamment en matière de subsidiarité et de subventions. Il a invité le plénum à renvoyer la copie «afin de ne pas créer de précédent pour contourner les règles budgétaires au nom de l'émotion».

Solution «non-bureaucratique» nécessaire

Ces arguments n'ont toutefois pas convaincu. Le Vert Oleg Gafner a dit son «malaise» face à ces propos et relativisé la somme de 7 millions. Le Parti libéral-radical (PLR) Philippe Miauton a évoqué des «détails déplacés» et appelé à «ne pas sombrer dans le débat budgétaire absurde». Même le Vert'libéral Blaise Vionnet s'est opposé à l'avis de son parti, estimant qu'il serait «indécent de ne pas répondre à un événement exceptionnel par un geste exceptionnel».

Le ministre de la santé et de l'action sociale Roger Nordmann – qui défendait ce décret datant d'avant son arrivée au Conseil d'Etat – a expliqué qu'un «point particulier» avait poussé le gouvernement à prendre cette mesure exceptionnelle: la durée des procès. «Dans dix ans, ça ne sera pas fini», a-t-il déclaré. «Si on ne décide pas maintenant de solutions non-bureaucratiques, il y aura peut-être des victimes qui ne seront pas indemnisées dans un délai de 20 ans.» Il a conclu en estimant qu'il était possible de «se sentir solidaire du drame sans pour autant en être responsable».

Au terme des discussions, le décret a été très largement accepté en vote final par 107 oui, sept non et autant d'abstentions.