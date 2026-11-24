Après 122 ans de tradition, la cathédrale de Lausanne remplacera les feux de Bengale par des spots lumineux pour le Nouvel An, rendant hommage aux victimes de Crans-Montana.

Après Crans-Montana, une tradition centenaire prend fin à la cathédrale de Lausanne

Après Crans-Montana, une tradition centenaire prend fin à la cathédrale de Lausanne

ATS Agence télégraphique suisse

Changement de costume pour la cathédrale de Lausanne pour le Nouvel An. Elle continuera à se mettre sur son 31, mais l'embrasement de son beffroi se fera avec des spots lumineux, et non plus avec des feux de Bengale. C'est la fin d'une tradition vieille de 122 ans.

En effet, depuis 1904, chaque 31 décembre à minuit, la cathédrale de Lausanne s'illumine grâce à l'association des Amis de la Cité. Cette tradition rassemble chaque année Lausannoises et Lausannois sur l'esplanade de la cathédrale pour célébrer collectivement le passage à la nouvelle année, «dans un esprit de joie, de partage et d'espoir».

Jules Confino, vice-président des Amis de la Cité, a confirmé mardi à Keystone-ATS une information révélée par l'hebdomadaire «Lausanne Cités». Cette nouvelle illumination veut revêtir une dimension particulière cette année. «Elle sera dédiée aux victimes du drame de Crans-Montana. Par ce geste, nous tenions à leur rendre hommage ainsi qu'à leurs proches, et à leur témoigner notre solidarité la plus sincère», explique M. Confino.

«Une évidence»

En plus de l'hommage, des questions de sécurité et de décence s'imposaient aussi, selon lui. «Avec le drame de Crans-Montana, l'ensemble de notre comité a estimé que la symbolique de mettre le feu a un édifice, même si cela n'a rien de comparable, n'était plus du tout souhaitable. Changer notre manière de faire était une évidence», a précisé le vice-président de l'association.

Fini donc les feux de Bengale. Place à un nouveau dispositif électrique modulable, composé de spots lumineux et de machines à fumée, disposé tout autour du beffroi de la cathédrale. «La tradition reste, le dispositif évolue!», résume l'association sur son site internet.