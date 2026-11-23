Malgré l'appui d'une agence de relations publiques, la conférence de presse de Crans-Montana avait tourné au désastre. Le président de la commune avait notamment choqué en ne s'excusant pas auprès des victimes. Aujourd'hui, le coût de cet exercice raté est enfin connu.

Le coût de la conférence de presse désastreuse de la commune de Crans-Montana est enfin connu

Le coût de la conférence de presse désastreuse de la commune de Crans-Montana est enfin connu

En bref La conférence de presse ratée organisée par la commune de Crans-Montana le 6 janvier a coûté 63’168 francs.

L'agence de relations publiques Dynamics group a perçu cette somme pour un total 145,4 heures de travail.

Les propos tenus par le président de la commune, Nicolas Féraud, avaient suscité de nombreuses critiques en Suisse et à l'international.

Sandra Marschner

Le 6 janvier 2026, Nicolas Féraud déclarait très maladroitement face à la presse que la commune de Crans-Montana était, en sa qualité de première concernée, une «victime» de l'incendie du bar «Le Constellation», survenu cinq jours plus tôt.

Le drame avait fait 41 morts et 115 blessés. Pourtant, le président de la commune n'avait pas présenté d'excuses aux victimes et à leurs proches. La presse suisse et étrangère avait alors fustigé une «conférence de presse de la honte».

Dans une longue enquête, Watson revient aujourd'hui sur les coulisses de ce fiasco. Pendant plus de sept mois, le portail en ligne a cherché à connaître le montant qu'a coûté l'exercice ainsi que les détatils du mandat confié à l'agence de communication Dynamics Group.

Ce n'est qu'à la fin du mois d'août que Watson a reçu les documents demandés. Ceux-ci montrent que la commune a versé 63’168 francs à l'agence de communication pour un total de 145,4 heures de travail entre le 3 et le 8 janvier.

Aucun rapport avec la prestation fournie

Comme l'explique un spécialiste de la branche au média en ligne, une telle somme n'a rien d'inhabituel dans le secteur au vu de l'ampleur extrême de l'événement et de sa couverture médiatique hors norme, y compris à l'international. L'expert estime néanmoins qu'au regard du résultat de la conférence de presse, le coût du mandat n'est pas justifié par rapport à la prestation fournie.

D'autres spécialistes interrogés par Watson critiquent le choix de ce format plutôt que celui d'une déclaration écrite ou d'une interview individuelle, d'autant qu'aucune répétition n'a été préalablement effectuée. Contactée par le média, l'agence Dynamics Group n'a pas souhaité s'exprimer, invoquant son devoir de confidentialité.