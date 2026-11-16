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Trois survivants publient un livre
Drame de Crans-Montana: «Je l’ai embrassée, mais elle n’a pas survécu»

Un dernier baiser, des hallucinations à l’hôpital et la croyance en un ange gardien: trois jeunes survivants de l’incendie de Crans-Montana publient un livre poignant, près d'un an après la tragédie. Perte, douleur et combat pour la vie: rien n'est éludé.
Publié: il y a 9 minutes
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Leonardo (à gauche), Francesca (au centre) et Kean (à droite) ont décidé de raconter leur histoire dans un livre.
Photo: Corriere della Sera

En bref

  • Leonardo Bove, Kean Talingdan et Francesca Nota ont survécu tous les trois à l’incendie de Crans-Montana
  • Dans un livre, ils racontent cette nuit qui a changé leur vie et leur douloureuse reconstruction
  • 41 personnes sont mortes durant cette tragique nuit de la Saint-Sylvestre, 115 ont été blessées
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Marian Nadler

Un dernier baiser, des hallucinations à l’hôpital et la croyance en un ange gardien: trois jeunes survivants de l’incendie de Crans-Montana publient un livre poignant, près d’un an après la tragédie. Perte, douleur et combat pour la vie: rien n’est éludé.

Trois rescapés de l’incendie dévastateur du bar «Le Constellation», survenu le 1er janvier 2026, à Crans-Montana, ont décidé de raconter leur histoire dans un livre. Les jeunes Italiens Leonardo Bove (16 ans), Kean Talingdan et Francesca Nota (17 ans tous les deux) comptaient parmi les personnes qui ont survécu à cette tragique nuit de la Saint-Sylvestre, qui a fait 41 morts, dont six ressortissants italiens, et 115 blessés.

Leur récit, intitulé «Quando la notte finisce. Crans-Montana: le nostre storie» (en français: «Quand la nuit prend fin. Crans-Montana: nos histoires») et écrit avec le journaliste Ivan Zazzaroni, apparaît comme un témoignage poignant sur la perte, la douleur et le combat pour revenir à la vie. C’est en tout cas ce qu’estime le quotidien italien «Corriere della Sera», qui a publié plusieurs extraits du livre.

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Le souvenir que Kean garde de cette nuit revêt un caractère à la fois doux et amer: «J’ai embrassé la fille qui me plaisait. Mais elle n’a pas survécu aux flammes.» Chiara n’avait que 16 ans lorsque l’incendie du «Constellation» lui a ôté la vie. «Je pense toujours à elle», écrit Kean. «Je suis triste pour toutes les autres personnes, mais cela me fait particulièrement mal pour elle, résume-t-il. Pourtant, je suis heureux d’avoir été l’un de ses derniers moments de bonheur.»

«Peut-être qu'un ange veillait sur moi»

Francesca, qui a passé 224 jours à l’hôpital après la tragédie, se souvient de ses hallucinations pendant sa convalescence: «J’étais convaincue qu’un ami passait les nuits auprès de moi. Il était réel à mes yeux.» Leonardo assure, pour sa part, que la question religieuse est désormais plus présente dans sa vie. «Peut-être qu’un ange veillait sur moi», écrit le rescapé.

Malgré leurs souffrances, les trois amis ont trouvé la force de partager leurs expériences avec d’autres personnes. Francesca prévoit de se rendre dans les écoles pour y évoquer l’accompagnement des personnes ayant subi de graves brûlures. Kean souhaite lui aussi aider les personnes concernées, tandis que Leonardo entend sensibiliser les jeunes aux mesures de sécurité dans les établissements.

Toutes et tous sont déterminés à reprendre leur vie en main et à préserver la mémoire des victimes. «Pour moi, Crans reste un lieu rempli de souvenirs heureux, même si la tragédie a tout changé», conclut Francesca.

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