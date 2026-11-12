La confrontation prévue le 2 décembre entre les deux époux Moretti est annulée. Seule Jessica Moretti sera entendue, indique le Ministère public valaisan.

Jessica Moretti sera finalement auditionnée sans son mari le 2 décembre

Jessica Moretti sera finalement auditionnée sans son mari le 2 décembre

ATS Agence télégraphique suisse

L'audition en mode confrontation prévue entre les époux Moretti le 2 décembre dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana (VS) n'aura finalement pas lieu. Seule Jessica Moretti sera entendue.

Le Ministère public (MP) valaisan a confirmé à Keystone-ATS cette information, communiquée dans un courrier adressé aux parties mercredi et rapportée jeudi par la RTS. Il précise que de nouvelles auditions de confrontation seront fixées dès le début 2027, tout comme «des auditions permettant aux parties plaignantes de poser leurs questions».

Un rendez-vous similaire aurait déjà dû avoir lieu le 2 novembre. Le pool de procureures en charge du dossier avait finalement décidé de ne pas convoquer Jessica Moretti et de n'entendre que son mari. En marge de l'audience, plusieurs victimes et leurs proches s'étaient dits déçus de ne pas assister à une audition sur le mode de la confrontation.

Jacques Moretti en détention provisoire

Pour mémoire, le ressortissant français est soupçonné de violences conjugales et se trouve en détention provisoire depuis mi-août. Peu avant le 2 novembre, les avocats de Jessica Moretti avaient transmis au Ministère public «une attestation psychothérapeutique» établie par une psychologue spécialiste en psychothérapie faisant état «d'un état de fragilité psychique particulièrement important», sans toutefois demander formellement que leur cliente soit dispensée.

Une confrontation entre Jacques et Jessica Moretti avait eu lieu le 5 juin à Sion. Comme les quinze autres prévenus dans l'affaire, ils doivent répondre homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence. Depuis sa dernière audition début juin, Jessica Moretti doit également répondre de faux dans les titres.