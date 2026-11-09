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Drame de Crans Montana
L'un des restaurants du couple Moretti déclaré en faillite

Le Tribunal de Sierre a déclaré en faillite un établissement à Lens, exploité par Jessica et Jacques Moretti, propriétaires du «Constellation» ravagé le 1er janvier à Crans-Montana. Leurs trois établissements avaient été fermés après l’incendie meurtrier.
Publié: il y a 3 minutes
Le Tribunal de Sierre a déclaré en faillite un établissement à Lens, exploité par le couple Moretti.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Jessica et Jacques Moretti, les propriétaires du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, ravagé par les flammes le 1er janvier dernier, ont vu l'un de leurs deux autres établissements publics être déclarés en faillite par la justice.

Le 3 novembre dernier, le Tribunal de Sierre a pris la décision de déclarer le restaurant «Au Vieux Chalet», à Lens, en faillite, selon une publication au Bulletin officiel du canton du Valais, ce lundi, dévoilée par Rhône FM. Le Tribunal de Sierre a confirmé l'information à Keystone-ATS lundi.

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Après l'incendie meurtrier qui avait fait 41 morts et 115 blessés, les trois établissements du couple Moretti, soit «Le Constellation», «Au Vieux Chalet» et le «Senso» à Crans-Montana avaient été fermés. Le premier a été détruit par les flammes et le deuxième désormais déclaré en faillite.

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