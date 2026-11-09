Le Tribunal de Sierre a déclaré en faillite un établissement à Lens, exploité par Jessica et Jacques Moretti, propriétaires du «Constellation» ravagé le 1er janvier à Crans-Montana. Leurs trois établissements avaient été fermés après l’incendie meurtrier.

L'un des restaurants du couple Moretti déclaré en faillite

L'un des restaurants du couple Moretti déclaré en faillite

ATS Agence télégraphique suisse

Jessica et Jacques Moretti, les propriétaires du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, ravagé par les flammes le 1er janvier dernier, ont vu l'un de leurs deux autres établissements publics être déclarés en faillite par la justice.

Le 3 novembre dernier, le Tribunal de Sierre a pris la décision de déclarer le restaurant «Au Vieux Chalet», à Lens, en faillite, selon une publication au Bulletin officiel du canton du Valais, ce lundi, dévoilée par Rhône FM. Le Tribunal de Sierre a confirmé l'information à Keystone-ATS lundi.

Après l'incendie meurtrier qui avait fait 41 morts et 115 blessés, les trois établissements du couple Moretti, soit «Le Constellation», «Au Vieux Chalet» et le «Senso» à Crans-Montana avaient été fermés. Le premier a été détruit par les flammes et le deuxième désormais déclaré en faillite.