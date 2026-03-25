«Je sens constamment une odeur de brûlé»

Près de trois mois après le drame du Nouvel-An à Crans-Montana, les témoignages des victimes continuent d'affluer. «C'était terrible. A l'intérieur, on entendait des cris, des appels à l'aide. L'odeur de brûlé... Une odeur qui me hante encore aujourd'hui», raconte un jeune homme de 18 ans, rescapé de l'incendie, au micro de la télévision RSI.

Selon lui, les couloirs bondés rendaient toute fuite impossible. «Quelqu’un est tombé devant moi, je suis tombé sur lui, et d’autres sont tombés sur nous», raconte-t-il. Le jeune homme a été sauvé par une personne qui l’a tiré de là, en le saisissant par la main.

Outre les blessures physiques, il y a aussi les dégâts psychologiques. La jeune victime bénéficie aujourd'hui d'un suivi. «On m'a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique. Je sens constamment une odeur de brûlé. J’entends des sirènes, même s’il n’y en a pas», explique-t-il.