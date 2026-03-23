Jacques Moretti contredit le nombre de clients de son bar

Jacques Moretti riposte aux graves accusations portées contre lui. Le patron du «Constellation» fait référence aux récents articles concernant le nombre de clients autorisés dans son établissement. «Rien de tout cela n'est vrai, pas un seul chiffre n'est correct, lance-t-il au «20 Minuten». Ces informations doivent être rectifiées.»

La polémique a été déclenchée par un article de la «NZZ» . Selon cet article, 132 clients se trouvaient au sous-sol et 32 au rez-de-chaussée le soir de l'incendie. Or, l'établissement n'aurait été autorisé qu'à accueillir 100 personnes au sous-sol et 50 à l'étage. Un expert en sécurité incendie a également déclaré qu'avec une seule sortie, l'établissement aurait dû fermer ses portes « même avec 50 clients ». Jacques Moretti réfute catégoriquement ces allégations: «Tout est faux!»

Il existe effectivement des incohérences dans les chiffres officiels. Selon les documents judiciaires, le parquet dispose d'un rapport de sécurité de la municipalité datant de juin 2019. Bien que ce document ne figure pas directement dans le dossier pénal, il est mentionné à plusieurs reprises par les enquêteurs et par un inspecteur de la sécurité incendie interrogé.