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Drame de Crans-Montana
Six mois après l'incendie, un rescapé de 16 ans rentre chez lui

Grièvement blessé lors de l’incendie mortel du «Constellation» à Crans-Montana, le jeune Leonardo Bove est enfin rentré chez lui après six mois d’hôpital. Sa famille avait mis quatre jours à le retrouver.
Publié: 17:21 heures
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Dernière mise à jour: 17:43 heures
Grièvement blessé lors de l’incendie mortel du «Constellation» à Crans-Montana, le jeune Leonardo Bove est enfin rentré chez lui.
Photo: Capture d'écran Instagram / @guidobertolaso
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Luisa GambaroJournaliste RP

C'est la fin d'un long calvaire pour l'un des rescapés du drame de Crans-Montana. Leonardo Bove, un adolescent italien de 16 ans grièvement blessé lors de l'incendie du «Constellation», a enfin pu regagner son domicile vendredi, a annoncé le médecin Guido Bertolaso le vendredi 17 juillet dans une publication Instagram.

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Le médecin explique que derrière ce retour à la vie se cache une terrible histoire d'angoisse pour ses proches. Au lendemain du sinistre, le 1er janvier à 21h07, il avait reçu un message de détresse sur WhatsApp de la part de Mattia Bove, le frère de Leonardo. Dans le chaos qui a suivi la tragédie, la famille était plongée dans le noir absolu, ignorant tout du sort de l'adolescent et de l'endroit où il se trouvait.

Un transfert salvateur

Il aura fallu quatre jours de recherches intensives aux équipes médicales et de secours pour localiser le jeune homme. Leonardo avait finalement été retrouvé hospitalisé en Suisse, intubé et entièrement recouvert de bandages. Face à la gravité de son état, la décision avait été prise de le rapatrier d'urgence le 11 janvier vers l'hôpital Niguarda de Milan pour lui prodiguer les soins de la dernière chance.

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Après plus de six mois d'hospitalisation et de rééducation intensive en Italie, le docteur Bertolaso a exprimé sa profonde fierté face au courage de l'adolescent et s'est dit particulièrement reconnaissant du travail acharné accompli par le personnel soignant pour arracher le jeune Italien à la mort.

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