DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Vidéos
Crans-Montana: Au CHUV avec Agata, rescapée du Constellation
Brûlée sur 65% de son corps
Nous avons accompagné au CHUV Agata, survivante de Crans-Montana
Blick a accompagné Agata, jeune survivante du drame de Crans-Montana, lors d'une visite de contrôle au CHUV. La jeune femme a été brûlée à 65%.
Publié: 15:37 heures
Partager
D'autres vidéos d'actu
1:25
«Ce passage est surréaliste!»
Une piste de ski incroyable devient virale à Verbier
1:02
Une proie... pas si facile
Attaqué, un fourmilier met la misère à un jaguar
1:10
Les touristes sont stupéfaits
Des avions pratiquement vides s'envolent pour Dubaï
1:15
Spectacle à couper le souffle
Des pluies historiques transforment cette montagne sacrée en chutes d'eau
Articles les plus lus