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Brûlée sur 65% de son corps
Nous avons accompagné au CHUV Agata, survivante de Crans-Montana

Blick a accompagné Agata, jeune survivante du drame de Crans-Montana, lors d'une visite de contrôle au CHUV. La jeune femme a été brûlée à 65%.
Publié: 15:37 heures
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