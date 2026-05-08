Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 41 morts, 115 blessés dont 70 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Tous les blessés suisses de Crans-Montana seront rapatriés au pays dès la semaine prochaine
Il ne reste plus qu'un ressortissant suisse hospitalisé à l'étranger, qui va pouvoir regagner la Suisse la semaine prochaine.
Lors du dernier décompte publié le 29 avril, les blessés étaient au nombre de 38, dont six étaient encore soignés au CHUV à Lausanne et quatre à Zurich. Sept se trouvaient à la clinique romande de réadaptation à Sion et trois à Bellikon (AG).
Dix-huit patients demeuraient soignés à l'étranger. Sur ces blessés, 10 étaient toujours traités en France et 8 en Italie (1 a pu rentrer chez lui depuis lors). Il n'y avait plus de cas comptabilisé en Allemagne.
Source: ATS
Trois prévenus seront auditionnés la semaine prochaine
Trois nouveaux prévenus dans l'affaire du drame de Crans-Montana seront auditionnés par le pool des procureures en charge du dossier, la semaine prochaine. Deux sont issus du sérail politique.
- L’actuel conseiller communal en charge de la sécurité de la commune de Crans-Montana, Patrick Clivaz, est convoqué pour lundi 11 mai. L'homme est en poste depuis le 1er janvier 2025. Il ne l'était donc pas lors des contrôles des normes incendie au bar «Le Constellation», en 2018 et 2019.
- L’actuel adjoint au chef de service de la sécurité publique de la commune sera, lui, auditionné le lendemain.
- Ex-président de la commune de Chermignon (2009-2016), Jean-Claude Savoy devra répondre aux questions mercredi 13 mai. Celui-ci n'avait pas poursuivi sa carrière politique au moment de la création de la commune de Crans-Montana, au 1er janvier 2017.
L'ancien conseiller communal de Chermignon en charge des constructions (2013-2016) sera, lui, convoqué pour la première fois par le MP le 3 juin, deux jours avant une nouvelle audition du gérant du bar, Jacques Moretti.
Source: ATS
Engagés au «Constellation», ils attendent toujours qu'on leur paie leurs heures supplémentaires
«Nos heures supplémentaires ne nous ont toujours pas été réglées», témoigne anonymement un ambulancier de l'Hôpital du Valais, ce jeudi auprès de 20 minutes. Il explique que ses collègues et lui ont «œuvré longtemps» sur les lieux de la tragédie du 1er janvier, dont certains sur leurs congés, sans avoir été rétribués pour le moment.
Contacté par 20 minutes, l'hôpital valaisan concède que les heures supplémentaires n'ont pas encore été réglées. Entre l'institution et l'Etat du Valais, «les discussions sont toujours en cours» pour savoir qui paiera les sommes dues. Les heures supplémentaires ont bien été enregistrées, mais les employés devront patienter.
Source: 20 minutes
L'Italie veut 300'000 euros pour le dommage subi
Devant la justice, l'Etat italien veut se constituer partie plaignante dans le dossier de la tragédie de Crans-Montana. La RTS révèle que le pays voisin estime à 300'000 euros le dommage subi. Une somme que Rome réclame dans son courrier adressé au Ministère public valaisan le 29 avril dernier.
Le pays transalpin a vu six de ses ressortissants décéder dans les flammes et quatorze autres êtres grièvement blessés. Appui opérationnel, notamment avec l'envoi d'un hélicoptère, soutien psychologique aux victimes et à leurs proches ou encore transfert des blessés et des défunts: tels sont les éléments qui composent ces 300'000 euros réclamés.
Selon le média de service public, cette somme devrait être versée par les prévenus qui pourraient être condamnés. Au cas où ceux-ci seraient fonctionnaires ou élus de la commune de Crans-Montana, c'est la collectivité qui passerait à la caisse.
Pour ce faire, l'avocat genevois Romain Jordan plaide pour faire accepter l'Italie comme partie plaignante. Les procureures valaisannes en charge de cet épineux dossier devront décider du statut du pays transalpin dans l'instruction pénale en cours. La commune de Crans-Montana s'est vu refuser ce statut de partie plaignante, qui donne accès au dossier pénal.
Source: RTS
A Erevan, Guy Parmelin évoque Crans-Montana avec Giorgia Meloni
Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est entretenu avec la première ministre italienne Giorgia Meloni au sujet de l'incendie de Crans-Montana (VS), en marge du sommet de la Communauté politique européenne (CPE) en Arménie. Selon un message publié sur X, il lui a confirmé que le Conseil fédéral allait se pencher sur la question du remboursement des frais d'hospitalisation.
Pour cela, la Suisse s'appuiera sur les dispositions légales, a ajouté le président de la Confédération. Les deux dirigeants ont par ailleurs convenu que les autorités compétentes des deux pays resteraient en contact.
Le siège du gouvernement italien, le Palazzo Chigi, a indiqué que Mme Meloni avait obtenu de M. Parmelin, au cours de la conversation, un «engagement politique» selon lequel «aucun frais ne serait facturé aux familles italiennes pour les traitements hospitaliers dispensés en Suisse», a rapporté l’agence de presse italienne Adnkronos.
Plus d'envoie de copies de factures
Dans son message sur X, M. Parmelin a précisé que les personnes blessées lors de l’incendie de Crans-Montana et leurs familles n’auront rien à payer pour les soins médicaux dispensés en Suisse immédiatement après la catastrophe. Ces frais seront pris en charge par l'aide aux victimes, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les assurances.
«Afin d'éviter tout malentendu, la Suisse n'enverra plus de copies de factures aux familles des victimes», a ajouté le président de la Confédération. Ces copies n’étaient envoyées qu’à des fins de contrôle, a récemment indiqué l’Office fédéral des assurances sociales. Les factures étaient adressées aux assureurs maladie étrangers.
Crans-Montana: nouvelle rencontre au sujet de la table ronde
La mise en place de la table ronde sur l'incendie de Crans-Montana se précise. Une deuxième discussion exploratoire a eu lieu jeudi à Berne pour en définir le but et le fonctionnement, a indiqué l'Office fédéral de la justice (OFJ). Laurent Kurth, nommé à la présidence de l'instance par le Conseil fédéral, était aussi présent.
L'échange visait à concrétiser davantage l'organisation de la table ronde, décidée en février par le Conseil fédéral pour gérer les conséquences de l'incendie dramatique du 1er janvier, écrit l'OFJ dans un communiqué.
Laurent Kurth, nommé président de l'instance, a souligné que «la reconnaissance des victimes et de leurs proches est au centre de ses préoccupations». L'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois a aussi réaffirmé son indépendance et sa neutralité tout en précisant qu'il endosserait intentionnellement un rôle de médiateur dans ce processus.
Source: ATS
La LAVI traite 700 cas liés au drame de Crans-Montana, dont 400 en Valais
Quatre mois après l'incendie du «Constellation», plusieurs centres LAVI, dont ceux de Vaud et surtout du Valais, continuent d'être impactés. A ce jour, ces structures, offrant aide et conseils gratuits, gèrent près de 700 situations, dont 400 en Valais.
«Dès le 2 janvier, les victimes ont pris contact avec nous pour obtenir un soutien, être informées de leurs droits au niveau des aides juridiques, financières et psychologiques existantes», raconte Sonia Golay, la responsable cantonale des centres LAVI du Valais, interrogée par Keystone-ATS.
Des aides financières
«Plusieurs familles australiennes, belges, italiennes et françaises se sont renseignées pour pouvoir être parties civiles et, plus globalement, pour savoir comment fonctionne une procédure en Suisse.» S'y ajoutent les questions liées aux frais de transport et d'hébergement.
Dès janvier, les centres de consultation LAVI ont pu bénéficier de moyens supplémentaires accordés par le Conseil d'Etat, les effectifs passant de 10 à 15,4 EPT. La LAVI a déjà octroyé des aides financières pour environ 400'000 frs.
Source: ATS
Les secours valaisans désormais visés par la justice
Jusqu'à présent, l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana s'était concentrée sur le couple Moretti, les gérants du bar «Le Constellation», ainsi que sur les responsables de la sécurité de la commune. Il semble désormais que les secours cantonaux soient également dans le collimateur de la justice.
Plusieurs avocats de victimes italiennes ont en effet formulé de graves accusations contre les secouristes mobilisés durant la nuit de la catastrophe. La logistique de l’intervention est particulièrement pointée du doigt. «Il n’y avait pas assez de brancards, et les couvertures de survie étaient également insuffisantes. Il manquait aussi des bouteilles d’oxygène», explique Fabrizio Ventimiglia, avocat de la famille d’une victime de l’incendie, au journal italien «La Stampa».
Selon Me Ventimiglia, cette pénurie d'équipement essentiel durant la nuit du drame aurait eu des conséquences dramatiques. L’état de santé de sa cliente pourrait notamment s’être aggravé à cause de ces défaillances. «Crans-Montana n’est pas un village de montagne isolé, mais une station de vacances réputée qui accueille chaque hiver des milliers de touristes. Il est inconcevable qu’à quelques minutes seulement de la ville, il n’y ait pas de dépôt où tout l’équipement nécessaire soit prêt à être utilisé en cas d’accident», a déclaré l’avocat.
Face à ces témoignages, le dossier judiciaire s'accélère. Comme le rapportent désormais plusieurs médias italiens de manière concordante, le Ministère public valaisan aurait ouvert une seconde procédure pénale, distincte de la première. Celle-ci vise directement l’Organisation Cantonale Valaisanne de Secours (OCVS) et devra faire toute la lumière sur la conduite des opérations de sauvetage lors de la nuit de l'incendie.
Le dépôt de la plainte pénale a été confirmé vendredi par la justice valaisanne.
L'Italie se constitue partie civile dans le dossier
Le gouvernement italien a présenté mercredi sa requête de constitution de partie civile pour l'incendie survenu à Crans-Montana. Les autorités italiennes ont «mandaté un cabinet d'avocats suisse pour déposer la requête de constitution de partie civile de la République italienne dans le cadre de la procédure pénale relative à l'incendie survenu à Crans-Montana entre le 31 décembre 2025 et le 1er janvier 2026», indique un communiqué officiel.
«Cette décision est motivée par le préjudice direct causé au patrimoine de l'Etat italien en raison des ressources considérables mobilisées par le Service national de la protection civile pour l'assistance médicale, psychologique et logistique aux ressortissants italiens concernés», poursuit le communiqué.
C'est une réponse aux autorités helvétiques qui ont envoyé des factures en Italie de plusieurs centaines de milliers de francs suisses pour les soins offerts sur place aux Italiens blessés, et que Rome a rejeté avec indignation et refuse de payer.
Le gouvernement ajoute en outre que «l'implication des autorités locales dans la genèse de l'événement est considérée comme extrêmement probable, ce qui justifie la demande ferme de réparation à l'encontre de tous les sujets civilement responsables».
Source: AFP
Critiques après les images sur Jessica Moretti issues des caméras de surveillance
Comme l'a rapporté ce mardi le journal italien «Il Messaggero», les premiers avocats des victimes de Crans-Montana ont pu visionner lundi les images de la caméra de surveillance de la nuit de l'incendie.
D'après le rapport, les photos montreraient Jessica Moretti allumant des cierges magiques et les plaçant sur les bouteilles de champagne. Ceux-ci seraient très probablement à l'origine de l'incendie.
Les avocats de la famille Pidoux font partie de ceux à avoir visionné les images. «Ce que l'avocat nous a dit aujourd'hui est incroyable. Elle prend la fuite alors que les enfants ne comprennent pas ce qui se passe», rapporte le média italien, citant les parents de Trystan.
Dès ce jeudi 30 avril, les familles des victimes pourront décider elles-mêmes de visionner ou non les images des caméras de surveillance. Pour rappel, Jessica Moretti est présumée innocente.
La plainte contre «Charlie Hebdo» après son dessin «Les brûlés font du ski» classée sans suite
Dans une décision rendue le 17 avril, le ministère public du canton du Valais a émis une ordonnance de non entrée en matière concernant la plainte déposée contre un dessinateur du média satirique «Charlie Hebdo» après son dessin «Les brûlés font du ski», révèle RTL. Déposée par Béatrice et Stéphane Riand, la plainte a été classée sans suite.
«Le dessin litigieux est apparu inconvenant, inapproprié, révoltant, malaisant et blessant au vu du contexte de sa publication et a, ainsi choqué et offusqué», a reconnu la justice, avant d'ajouter: «le choc que cette caricature peut produire n'est pas suffisant en intensité pour qu'il en devienne préjudiciaible au psychisme de celui qui y a été confronté.»