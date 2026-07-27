La mise en oeuvre renforcée des normes anti-incendie met à mal les restaurateurs. A tel point que certains d'entre eux craignent de devoir fermer boutique.

Le tour de vis sur les normes anti-feu met les établissements à rude épreuve

Le tour de vis sur les normes anti-feu met les établissements à rude épreuve

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Le renforcement de l’application des normes de sécurité incendie, décidé après l'incendie meurtrier du «Constellation» le 1er janvier dernier à Crans-Montana, suscite désormais de vives critiques de la part de restaurateurs, d’hôteliers et d’organisateurs d’événements, comme le rapporte la RTS. Si ces exigences existaient déjà, leur mise en œuvre est désormais beaucoup plus stricte, au grand dam de nombreux professionnels.

Plusieurs exploitants estiment que les délais imposés sont intenables, d’autant que les entreprises chargées des travaux sont débordées, ce qui renchérit les coûts. Dans un secteur aux marges réduites, de tels investissements pèsent lourdement.

L'ECA reconnait une surréaction

A Vevey, le restaurant «Les Négociants» a ainsi dû supprimer deux postes après avoir perdu une trentaine de places, faute de sorties de secours suffisantes. Son propriétaire juge indispensable de garantir la sécurité, mais estime que l’ampleur et la simultanéité des exigences sont disproportionnées. En Valais, la propriétaire de l’hôtel du col de la Forclaz, menacé de fermeture, appelle à des règles plus pragmatiques, tout en réaffirmant son soutien aux normes de sécurité.

De son côté, l'Etablissement cantonal d’assurances (ECA) vaudois reconnaît une surréaction après la tragédie de Crans-Montana. Il rappelle néanmoins que ces mesures préexistaient au drame. Face à ces critiques, plusieurs responsables politiques évoquent désormais la nécessité d'appliquer un principe de proportionnalité en préconisant, dans certains cas précis, des assouplissements et des dérogations afin d'éviter toute fermeture d’établissement.