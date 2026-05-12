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Rapatriés depuis l'étranger
Tous les patients suisses de Crans-Montana sont rentrés chez eux

Suite à l'incendie de Crans-Montana, 22 blessés ont été rapatriés avec succès en Suisse. Ces patients avaient été préalablement soignés dans des hôpitaux en Belgique, en Allemagne, en France et en Italie.
Publié: 10:40 heures
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Dernière mise à jour: 11:08 heures
Marche silencieuse en hommage aux victimes de Crans-Montana, le 31 janvier 2026 à Lutry.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Tous les patients résidant en Suisse soignés à l'étranger à la suite du drame de Crans-Montana ont été rapatriés, indique mardi la Confédération. Au total, 22 personnes ont été rapatriées, a annoncé l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

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Elles faisaient partie des 38 blessés pris en charge dans des hôpitaux en Belgique, en Allemagne, en France et en Italie à la suite de l'incendie survenu le 1er janvier. Un comité médical rattaché à l'OFPP a coordonné le rapatriement sur le plan opérationnel. Ce comité était notamment composé d'experts de centres de traitement des grands brûlés et des cliniques de réadaptation suisses. Il a été dissous après les retours des blessés.

«Les patients rapatriés bénéficieront d'une prise en charge médicale et d'un soutien psychologique», note l'OFPP dans son communiqué. Tout comme les patients qui sont soignés en Suisse depuis le début, ceux qui ont été rapatriés bénéficieront d’une place offrant la prise en charge médicale nécessaire et d’un soutien psychologique, organisé par les établissements traitants.

Soignés à proximité de chez eux

La plupart des blessés ont tout d’abord été admis dans un centre pour grands brûlés à Lausanne ou à Zurich. La suite de leurs traitements se passe dans les hôpitaux de Suisse romande et à la clinique Suva à Sion, «afin que la rééducation et la poursuite du traitement puissent se dérouler à proximité du lieu de vie des patients». Certains doivent être pris en charge à la clinique Suva à Bellikon (AG).

La coordination stratégique et politique des capacités de réadaptation est assurée par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé. Les cantons, services fédéraux et centres de réadaptation concernés participent également.

Aide européenne

Dès le 1er janvier, 24 pays européens ont proposé leur aide à travers le mécanisme de protection civile de l’Union européenne (UCPM). Ils ont mis à disposition des places dans les établissements spécialisés, des équipes médicales et des transports pour les blessés.

Pour tous les pays européens, la prise en charge d’un afflux massif de grands brûlés «passe nécessairement par une coopération internationale et fait partie intégrante des plans d’urgence européens», écrit l'OFPP. La Suisse ne peut pas adhérer à l'UCPM, mais une demande officielle devrait être déposée dès que les bases légales de l'UE le permettront. Quarante et une personnes sont décédées dans l'incendie de Crans-Montana, 115 autres ont été blessées, dont certaines gravement.

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