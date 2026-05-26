Une première dans le dossier: les Moretti seront auditionnés en mode confrontation

Jacques Moretti ne sera pas le seul des 14 prévenus du drame de Crans-Montana à se présenter devant le pool de procureures en charge de l'affaire, le vendredi 5 juin prochain, au campus Energypolis à Sion. Son épouse, Jessica, a également été convoquée pour une audition en mode confrontation.

Les avocats des différentes parties pourront tous interroger le couple français. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, deux prévenus seront interrogés selon le monde dit de la confrontation, a confirmé, mardi à Keystone-ATS, la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud, revenant sur une information du «Tages-Anzeiger».

Selon le parquet, ce type d'audition peut se dérouler sous trois formes: on pose une même question à chaque accusé et chacun y répond; on interroge un premier prévenu sur l'ensemble d'une thématique puis le second accusé répond; on peut aussi privilégier des réponses davantage en mode ping-pong, selon les explications données par les personnes inculpées.

Autre audition importante avant

Deux jours avant cette audition, l'ancien conseiller communal de Chermignon chargé des constructions (en poste entre 2013 et 2016) répondra, lui aussi, aux questions du MP. Quant au 14e prévenu – un employé actuel de la commune de Crans-Montana dans le domaine des constructions –, sa première audition devant le MP n'a pas encore été fixée.

Source: AFP