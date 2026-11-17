Le canton du Jura impose des limites maximales d'accueil pour les lieux publics selon les normes incendie, après le drame de Crans-Montana. Les autorisations seront mises à jour sur plusieurs années.

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton du Jura a fixé sur la base des prescriptions de protection incendie les capacités d’accueil maximales des établissements publics et des salles de divertissements à la suite du drame de Crans-Montana. Depuis le début de l’année, l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECA-Jura) a déjà procédé à l’inspection de nombreuses salles accueillant des manifestations.

Un travail important de rattrapage devra toutefois être effectué. La mise à jour des autorisations pour l’ensemble des établissements publics et des salles de spectacles et de divertissements prendra plusieurs années, estime mardi le canton du Jura.

Capacité maximale

Les autorisations d’exploiter délivrées par le Service de l’économie et de l’emploi (SEE) préciseront désormais de manière formelle la capacité d’accueil maximale de chaque établissement public. Elle sera basée sur la demande faite par l’exploitant. L’autorité se chargera de la valider ou de la limiter en cas de besoin.

Comme jusqu’à présent, pour demander une autorisation d’exploiter, le requérant devra obtenir un rapport de protection incendie établi par l’ECA-Jura qui vérifiera que les sorties de secours sont suffisantes pour évacuer la capacité annoncée.