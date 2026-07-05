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Une «punition familiale»?
Agé de quatre ans, le fils des Moretti doit quitter son école privée

Le fils de Jacques et Jessica Moretti, gérants du bar «Le Constellation», a été exclu de la prestigieuse école «Le Régent» à Crans-Montana. Les critiques dénoncent une forme de «punition familiale» sur un enfant de quatre ans, pénalisé dans sa scolarité.
Publié: 05:59 heures
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Dernière mise à jour: 06:07 heures
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L'école privée Le Régent à Crans-Montana est une école très coûteuse. Le fils des Moretti y a fréquenté l'école maternelle.
Photo: DR
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Raphael Rauch

«Le Régent International School de Crans-Montana» (VS) est une prestigieuse école privée. Les frais de scolarité à l'inscription varient entre 75'000 et 120'000 francs par an. La majorité des élèves sont britanniques, mais d'autres offres sont aussi mises en place pour les enfants de la région, comme une école maternelle.

Bernd Westermeyer est le directeur de cette école «Le Régent». Il travaillait auparavant à Salem en Allemagne, dans un internat d’élite que la reine Sofia d’Espagne et l’auteur suisse Christian Kracht ont fréquenté.

Depuis la tragique nuit du Nouvel-An à Crans-Montana, qui a fait 41 morts et plus de 100 blessés, le directeur Bernd Westermeyer tente de gérer cette catastrophe de la façon la plus appropriée possible. Or, les investigations de Blick révèlent que le fils de quatre ans de Jacques et Jessica Moretti, gérants du bar «Le Constellation», n’est plus autorisé à fréquenter l’école maternelle du «Régent».

Les raisons de son exclusion restent floues. D'après des rumeurs à Crans-Montana, ses parents auraient fait pression et refusé de payer ses frais de scolarité tout en laissant les victimes de l'incendie sans soutien financier. De son côté, la direction de l’école reste muette. Dans une brève déclaration, Bernd Westermeyer explique qu’il ne «communiquera aucune information interne dans les circonstances actuelles».

«Une punition familiale»?

Certains voient dans la décision de la direction une forme de «punition familiale», puisqu'un enfant n’est pas responsable des fautes de ses parents. De plus, c’est précisément dans ce contexte extrême et éprouvant que la continuité de sa scolarité serait pédagogiquement judicieuse pour lui.

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Les Moretti ne souhaitent pas s’exprimer sur ce sujet. Selon des proches de la famille, une solution aurait été trouvée avec l’école publique de Lens (VS). Contrairement à une école privée, un établissement scolaire public a un devoir de protection envers ses élèves. Lens est une commune voisine de Crans-Montana, où résident les Moretti.

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