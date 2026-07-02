Les restaurants «Le Vieux Chalet» à Lens et «Senso» à Crans-Montana pourraient rouvrir. Malgré une pétition de 25'000 signatures s'y opposant, les avocats des Moretti justifient cette décision par des raisons financières.

Les Moretti veulent rouvrir leurs restaurants pour aider les victimes

Les Moretti veulent rouvrir leurs restaurants pour aider les victimes

Daniel Macher

Après les informations concernant une éventuelle réouverture des restaurants «Le Vieux Chalet» à Lens et «Senso» à Crans-Montana, les avocats de Jessica et Jacques Moretti ont publié une prise de position détaillée. Pour rappel, une pétition signée par plus de 25'000 personnes en Suisse, en France et en Italie réclamait la fermeture définitive de ces deux établissements. Le couple détenait aussi le bar «Le Constellation», détruit par l'incendie du Nouvel-an.

Dans leur prise de position écrite, les avocats Yaël Hayat, Nicola Meier et Patrick Michod déplorent que leurs clients aient été la cible d’une hostilité massive depuis l’annonce des projets de réouverture. Selon eux, la couverture médiatique aurait suscité des insultes, voire des menaces de mort. Les avocats soulignent que les émotions des personnes concernées ne sauraient à elles seules justifier que le couple soit pris pour cible.

La situation financière comme motif de réouverture

Dans le même temps, les avocats confirment que des démarches ont effectivement été entreprises en vue d’une réouverture. Les contrôles de sécurité nécessaires à la levée de la suspension provisoire d’exploitation sont actuellement en cours auprès des autorités compétentes.

Par ailleurs, la situation financière du couple est un argument central de la défense: tous les biens des Moretti ayant été saisis par les autorités pénales, il s’agit de préserver ces actifs – en particulier les deux restaurants – en poursuivant l’exploitation. Dans le cas contraire, les sociétés risqueraient la faillite, ce qui entraînerait la perte d’actifs destinés à l’indemnisation des victimes.

Les bénéfices doivent revenir à une association

Pour éviter cela, Jessica et Jacques Moretti auraient opté pour une solution esquissée par le bureau d’instruction: le transfert de l’exploitation à un tiers qui, en contrepartie, prendrait en charge le loyer et les frais courants. C’est précisément dans ce but qu’une nouvelle société aurait été créée, comme indiqué, et inscrite en toute transparence au registre du commerce, comme le soulignent les avocats.

En outre, la défense tente d'orienter cette réouverture vers la réconciliation, sans pour autant occulter la tragédie. Les bénéfices tirés de l’exploitation du «Senso» et du «Vieux Chalet» doivent profiter à une association qui vient en aide aux victimes de l’incendie du «Constellation». Dans leur prise de position, les avocats soulignent que la réouverture n’est «en aucun cas une provocation face à la tragédie», mais plutôt son «prolongement solidaire».