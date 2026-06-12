La réouverture annoncée des restaurants des Moretti provoque une tempête médiatique en Italie. Les familles des victimes dénoncent un «sentiment d'impunité» et appellent à bloquer les projets.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Jessica et Jacques Moretti suscitent une vive polémique médiatique en Italie, car le couple espère réouvrir prochainement ses deux restaurants en Valais.

Le diplomate italien Gian Lorenzo Cornado appelle à une pétition pour bloquer l'accès aux établissements, dénonçant un «sentiment d'impunité».

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Le drame de Crans-Montana continue d'agiter l'Italie. La possible réouverture de deux établissements appartenant à Jessica et Jacques Moretti provoque un immense scandale médiatique dans le pays, selon les informations de la RTS ce vendredi 12 juin.

Le couple de gérants a récemment entrepris des travaux de mise aux normes de leurs restaurants. Ils espèrent obtenir des autorités valaisannes l'accord pour exploiter le Senso, situé à Crans-Montana, ainsi que Le Vieux Chalet dans la commune de Lens.

«Sentiment d'impunité»

Cette démarche passe très mal auprès des proches des victimes, au point que l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado est personnellement intervenu. Face aux caméras de la RAI, le diplomate a suggéré aux familles italiennes, suisses et françaises de s'unir aux Valaisans pour lancer une pétition afin de bloquer l'accès aux locaux.

En Italie, le couple figure désormais parmi les personnalités les plus détestées, Jessica Moretti étant régulièrement la cible d'attaques virulentes la qualifiant de «comédienne». La pression des talk-shows est violente, les commentateurs n'hésitant pas à fustiger le «sentiment d'impunité» des deux exploitants français.

De son côté, l'autorité compétente de la commune de Lens traite la demande d'exploitation comme un «dossier comme un autre», soumis aux procédures ordinaires. Et ce, malgré les risques d'un blocage judiciaire. Le dernier interrogatoire du 5 juin a assené un nouveau coup au couple Moretti. D'anciens messages accablants diffusés lors de leur audition ont déstabilisé la défense: les gérants pourraient être poursuivis pour meurtre par dol éventuel.