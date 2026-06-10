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Les avocats des familles durcissent le ton
Les gérants du Constellation pourraient être poursuivis pour meurtre

Après l’incendie mortel du bar Le Constellation, à Crans-Montana, deux avocats demandent un durcissement des charges contre les gérants, Jacques Moretti et Jessica Moretti. D’anciens messages WhatsApp pourraient peser lourd dans le dossier.
Publié: il y a 18 minutes
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Deux avocats des victimes souhaitent que les charges retenues contre les Moretti soient alourdies.
Photo: keystone-sda.ch
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Marian Nadler

Selon la RTS, deux avocats représentant les familles des victimes dans l'affaire de l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana (VS) auraient demandé un alourdissement des chefs d'accusation. Dans des courriers adressés au Ministère public valaisan, ils réclament que le couple de gérants, Jacques Moretti et Jessica Moretti, soit poursuivi pour meurtre avec dol éventuel, et non plus seulement pour homicide par négligence.

Si le Ministère public donne suite à cette demande, Jacques Moretti et Jessica Moretti pourraient encourir jusqu’à 20 ans de prison. La RTS rapporte aussi que les procureurs auraient confronté vendredi dernier le couple Moretti à des messages compromettants. Il s’agirait d’échanges WhatsApp avec des employés du Constellation.

«Nous ferons attention, ne t'inquiète pas»

Selon la RTS, l’un de ces messages date du 13 décembre 2019. Dans un groupe WhatsApp réunissant des employés, Jessica Moretti aurait alors mis en garde contre l’utilisation de cierges magiques fixés sur des bouteilles. Ce sont justement ces cierges qui auraient provoqué l’incendie dans la nuit de la Saint-Sylvestre 2025/2026.

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«Si vous voulez des cierges magiques, faites bien attention, restez à côté jusqu’à ce que la flamme s’éteigne, car si elles tombent sur le canapé ou par terre, ou si vous les tenez trop haut et que la mousse prend feu, le Constellation brûlera», rapporte la RTS, qui cite le groupe WhatsApp. Un employé aurait accusé réception du message. «Nous ferons attention, ne t’inquiète pas», aurait-il écrit. Jessica Moretti lui aurait alors répondu avec un emoji pouce levé.

«Elle utilise des mots très précis»

Pour Sophie Haenni, avocate de la famille de la serveuse Cyane Panine, décédée à 24 ans dans l’incendie, ces échanges sont déterminants. «Ces messages WhatsApp prouvent que le couple Moretti était tout à fait conscient de la grande inflammabilité de la mousse acoustique», déclare-t-elle à la RTS. «Ils ont néanmoins exigé de Cyane qu’elle grimpe sur les épaules d’une employée, une bougie à la main.»

L’avocate estime que les faits ne relèvent plus de la simple négligence. «Les Moretti savaient que le bar pouvait prendre feu. Ils étaient conscients du risque que cela comportait et l’ont accepté. Il ne s’agit plus de négligence, mais d’homicide avec dol éventuel.»

Pour Sophie Haenni, le message attribué à Jessica Moretti ne laisse guère de place au doute. «Elle utilise des mots très précis pour parler du risque encouru. Il n’y a aucune marge d’interprétation, aucun sens caché. Au contraire, elle décrit exactement ce qui s’est finalement passé à Crans-Montana dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.»

Que va faire le Ministère public?

Les avocates du couple Moretti contestent fermement cette lecture. «Comment peut-on affirmer que les Moretti auraient prévu un danger mortel? Pire encore, qu’ils l’auraient accepté? Jessica était sur place la nuit de l’accident. Sa présence est le meilleur alibi contre cette accusation absurde», déclarent Yaël Hayat et Nicola Meier à la RTS.

Le Ministère public valaisan doit désormais décider s’il alourdit ou non les charges retenues contre les propriétaires du Constellation. Cette décision pourrait être prise avant même la fin de l’enquête pénale.

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