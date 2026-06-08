Le Parlement valaisan a traité un décret prévoyant une aide en faveur des victimes de l'incendie de Crans-Montana. Les députés ont aussi accordé des moyens supplémentaires à la justice et à la police pour gérer le dossier.

ATS Agence télégraphique suisse

Le projet de décret en faveur des victimes de l'incendie de Crans-Montana et l’octroi d’un crédit supplémentaire de 10,18 millions de francs ont été traités une première fois lundi par le Parlement valaisan. Une partie de l'UDCVR s'est opposée à l'entrée en matière.

Le 14 janvier, le Conseil d'Etat avait choisi de mettre à disposition une aide d'urgence de 10'000 francs pour chacune des victimes hospitalisées ou décédées. Huit jours plus tard, il avait décidé d'assurer la couverture des frais funéraires et de rapatriement.

Le présent décret, d'une durée limitée à cinq ans, prévoit ainsi de soumettre au Grand Conseil, l’autorisation de verser ladite aide d'urgence et à confirmer la prise en charge, également à fonds perdu, des frais funéraires et de rapatriement des corps pour, au maximum, 20'000 francs par cas.

Protocole concrétisé

Ledit document règle également le préfinancement de la contribution de solidarité unique de 50'000 francs accordée par la Confédération en vertu de la loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana.

Ce décret permet également la mise en œuvre concrète du protocole du Conseil d’Etat. Celui-ci s'est notamment concrétisé par l’organisation de cérémonies en faveur des victimes et de leurs proches ou par l’encouragement d’un espace de rencontres pour et en soutien des proches et des victimes de l’incendie.

Dignité, humilité et humanité

Enfin, le présent texte vise à permettre un échange d’informations (données personnelles) strictement limité entre autorités, afin d’assurer la coordination nécessaire et prévenir une double prise en charge. Le drame du bar «Le Constellation» a fait 41 morts et 115 blessés.

«Pour nous, législateurs, le temps est venu de confirmer notre soutien aux victimes de cette tragédie et d'acter cette solidarité en actant ce décret», a résumé, lundi, la cheffe du groupe PLR, Sonia Tauss-Cornut. «Notre Canton ne peut pas effacer ce qui s'est passé, mais peut répondre avec dignité, humilité et humanité.»

Liberté de vote à l'UDCVR

«Ce décret crée un cadre légal qui protège les victimes et les autorités. Il fixe les responsabilités et les limites», a estimé, pour sa part, Alexandre Dubuis (Les Vert-e-s).

Aucun groupe politique n'a déposé d'amendement. Le débat en première lecture est prévu, jeudi matin. L'UDC du Valais romand a dit «laisser la liberté de vote à ses membres» sur la question. L'entrée en matière a ainsi été acceptée par 115 voix contre 6 et 5 abstentions.

Moyens supplémentaires alloués par le Parlement

Le Grand Conseil valaisan a accepté, lundi, à l'unanimité, d'allouer des moyens supplémentaires à son Ministère public (MP) et à sa Police cantonale en lien avec le drame de Crans-Montana du 1er janvier dernier. Au total, cela représente 1'255'000 de francs.

Le MP s'est vu octroyer 2,5 EPT de greffiers,1,3 EPT de secrétaires de direction et 0,5 EPT d'huissier pour un total de 670'000 francs.

A cette somme, 150'000 supplémentaires sont prévus pour permettre la gestion de ce dossier. Il s’agit notamment de frais d’expertises ou de coûts de location et équipement de locaux plus vastes pour les auditions (campus Energypolis à Sion), pour 20'000 francs.

Nombreux frais de sécurité

A cette somme s'ajoutent 10'000 francs pour des indemnités et des frais divers des autorités, non facturables, du mobilier et d'autres formes de matériel pour 20'000 francs et pour 100'000 francs de mandats, de traductions et d'engagements d'experts.

De son côté, la Police cantonale valaisanne se voit octroyer un budget supplémentaire de 585'000 francs. Il s'agit de frais de sécurité pour un montant de 500'000 francs, notamment en lien avec les différentes audiences mises sur pied par le MP. Des factures liées à la gestion de l’événement pour 40'000 francs (factures de subsistance, de logement des équipes, déplacements des collaborateurs) et divers équipements pour 45'000 francs.

Aucune affaire n'est à sacrifier

«Nous votons les moyens nécessaires pour que les victimes obtiennent des réponses dans un délai raisonnable, mais aussi pour que les autres affaires du canton ne soient pas à sacrifier au profit d'un seul dossier, aussi important soit-il», a rappelé Géraldine Gianadda (PLR).

«Nous n'avons pas le droit à la défaillance (ndlr: dans ce dossier). Etre exemplaire n'est pas une option mais une obligation», a, pour sa part, estimé le député du Centre du Valais romand, Nicolas Bonvin.

Pascal Clivaz (PS) a également parlé de soutien à la fonction publique, «pour qu'elle demeure à la hauteur des nécessités qu'un canton comme le nôtre doit disposer.»