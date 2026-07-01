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Grâce à une maniclette?
Six mois après le drame, les restaurants des Moretti pourraient rouvrir

Six mois après l'incendie meurtrier du «Constellation» à Crans-Montana, la possible réouverture de deux autres établissements du couple Moretti suscite l'indignation des familles des victimes. Une nouvelle société relance les interrogations.
Publié: 05:52 heures
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Dernière mise à jour: 06:30 heures
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L'établissement le Vieux-Chalet, à Lens (VS).
Photo: DR

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Six mois après l'incendie du Constellation à Crans-Montana, ayant causé 41 morts et 115 blessés, une possible réouverture d'établissements liés au couple Moretti suscite l'indignation des familles des victimes.
  • Une nouvelle entreprise a été inscrite à l'adresse d'un des restaurants fermés.
  • Les proches des victimes dénoncent un manque de respect et demandent de suspendre toute réouverture avant la fin des procédures judiciaires.
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Solène MonneyJournaliste Blick

Six mois jour pour jour après le drame du «Constellation» à Crans-Montana, la colère reste vive. Jacques et Jessica Moretti, les patrons du bar ravagé par un tragique incendie dans la nuit du Nouvel An, pourraient voir certains de leurs autres établissements rouvrir, selon «Le Parisien». Une perspective qui choque les familles des victimes.

Au cœur des tensions: «Le Vieux Chalet», un restaurant chic situé à Lens, fermé depuis début janvier. Des travaux y auraient été entrepris ces derniers mois. Les Moretti possèdent également le Senso, à Crans-Montana. Selon le média français, ces établissements pourraient rouvrir par l’intermédiaire d’un ancien cuisinier du couple.

Pour rappel, le drame a fait 41 morts et 115 blessés. Le couple Moretti, avec 12 autres personnes, est accusé d’homicide par négligence, d’incendie par négligence et de lésions corporelles graves par négligence. Jessica Moretti est aussi désormais poursuivie pour faux dans les titres.

Une maniclette pour rouvrir?

Selon le registre du commerce valaisan, Antu Group Sàrl a été inscrite le 15 juin 2026 à l’adresse du Vieux Chalet, à Lens. Son but comprend notamment l’exploitation de restaurants, bars, hôtels ou autres établissements publics similaires. Une création récente qui interroge, alors que la possible réouverture du restaurant suscite la colère de familles de victimes. Impossible, à ce stade, de savoir quel rôle exact cette structure pourrait jouer. Contacté par «Le Parisien», le professionnel de la restauration n’avait pas pu être joint.

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La commune de Lens assure, elle, qu’une éventuelle demande d’exploitation sera examinée comme n’importe quel autre dossier. De son côté, le conseiller d’Etat Christophe Darbellay a promis dans «Le Temps» que le «Constellation» «ne sera plus jamais un bar». Mais pour les proches des victimes, cela ne suffit pas. Ils veulent aussi savoir ce qu’il adviendra des autres établissements liés au couple Moretti.

Une pétition internationale

Pour des familles touchées par le drame, une possible reprise d’activité passe mal. Une pétition lancée le 12 juin par des proches suisses, français et italiens a déjà réuni plus de 26’000 signatures. Le texte ne demande pas de condamner les prévenus avant leur jugement, mais appelle à la «décence», au respect des morts et à la retenue.

«On ne rouvre pas les portes au public quand la justice n’a pas encore fermé le dossier», écrivent les signataires. Ceux-ci demandent que toute réouverture des restaurants du couple Moretti soit suspendue «jusqu’à l’issue définitive des procédures judiciaires».

Six mois après l’incendie du «Constellation», l’enquête se poursuit, les responsabilités restent à établir, mais une chose est déjà certaine: pour les familles des victimes, l’idée d’un retour à la normale est encore impossible à entendre.

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