Six mois après l'incendie de Crans-Montana, de nombreux survivants continuent de souffrir des séquelles de l'incendie. Les secours sont-ils arrivés trop tard? Le parquet a ouvert une enquête.

Des survivants estiment que la lenteur des secours a aggravé leurs blessures

Des survivants estiment que la lenteur des secours a aggravé leurs blessures

Marian Nadler

Près de six mois se sont écoulés depuis le terrible incendie du «Constellation» à Crans-Montana (VS). De nombreux survivants sont encore aujourd’hui aux prises avec les séquelles de cette tragédie.

Durant la nuit de la Saint-Sylvestre, Valentin B.* a réussi à sortir du bar malgré des brûlures mettant sa vie en danger, comme il l'a raconté à l'émission allemande «Tagesschau». Le jeune de 17 ans explique à l'équipe de télévision qu'il n'a reçu de l'aide qu'à partir de 3h30 du matin, alors que l'incendie a débuté à 1h26. «J’ai quand même eu de la chance», ajoute-t-il. Il faisait partie de ceux qui ont été pris en charge en priorité.

Le parquet a ouvert une enquête

D’après l'enquête menée par le studio de la chaîne allemande ARD à Genève, il n’est pas la seule victime qui aurait été prise en charge plus de deux heures après le début de l’incendie. Il y aurait au moins trois cas de ce type. Ces recherches s’appuient sur des témoignages et des documents hospitaliers.

Sofia, originaire de Milan, fait également partie de ces cas. Selon Fabrizio Ventimiglia, l'avocat de la fille de 16 ans, elle aurait été prise en charge trop tard, ce qui aurait aggravé son état de santé actuel. Il a déposé une plainte auprès du parquet valaisan.

«Il n’y avait pas assez d’ambulances équipées pour aider les personnes à respirer, critique-t-il. Sofia manquait d’oxygène.» Cela aurait contribué à endommager ses poumons. Le parquet a confirmé au studio de l’ARD à Genève qu’une enquête avait été ouverte dans cette affaire.

* Nom connu