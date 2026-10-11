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Drame de Crans-Montana
La Commune constitue des provisions, mais cela risque d'être insuffisant

La commune de Crans-Montana prévoit une réserve annuelle de 5 millions de francs pour le drame du Constellation, mais l’ardoise pourrait atteindre 1 milliard, avertit un expert juridique.
Publié: il y a 14 minutes
Crans-Montana pourrait se retrouver en cessation de paiements, avec un risque de mise sous tutelle.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

La commune de Crans-Montana cherche à constituer une réserve de 5 millions de francs par an pour faire face aux éventuelles conséquences civiles du drame du Constellation, rapporte «Le Matin Dimanche» d'après un procès-verbal d'une séance du Conseil communal.

Pour ce faire, la commune a décidé de réduire ses investissements et de reporter certains projets. Mais selon Pascal Pichonnaz, professeur de droit privé à l’Université de Fribourg, la facture pourrait approcher le milliard de francs et ces provisions risquent d’être largement insuffisantes.

La commune pourrait alors se retrouver en cessation de paiements, avec un risque de mise sous tutelle et des conséquences pour les contribuables valaisans.

Retard du rapport d'expertise

Le rapport d'expertise sur l'incendie prendra plusieurs mois de retard, rapporte pour sa part la «SonntagsZeitung». Les conclusions de l'Institut de médecine légale de Zurich et de Swiss Safety Center SA étaient initialement attendues pour la fin août. Le rapport ne devrait toutefois pas être finalisé avant le début de l'année 2027 en raison de la complexité du dossier.

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Le rapport d'expertise doit notamment déterminer la cause de l'incendie, le comportement au feu de la mousse isolante utilisée ainsi que la capacité d'accueil autorisée dans le local. Le ministère public a fixé un nouveau délai à la fin janvier 2027.

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