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Incapacité de travail pour raisons de santé
Jessica Moretti pourrait être indemnisée après l’incendie de Crans-Montana

Accusée dans l’affaire de l’incendie de Crans-Montana, Jessica Moretti pourrait percevoir des indemnités de son assurance-accidents. Selon l’agence de presse italienne Ansa, Zurich Insurance n’a pas encore décidé si elle lui versera des prestations.
Publié: 14:11 heures
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Jessica Moretti recevra-t-elle des indemnités journalières de son assurance-accidents après l'incendie du bar?
Photo: AFP

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Jessica Moretti, accusée, pourrait recevoir des indemnités journalières.
  • Zurich examine apparemment l'incapacité de travail, et la justice ne s'y opposerait pas.
  • 41 personnes sont mortes et plus de 100 ont été blessées dans l'incendie du Constellation.
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Marian Nadler

Jessica Moretti, copropriétaire du bar Le Constellation et mise en cause dans la procédure pénale sur l’incendie de Crans-Montana, pourrait percevoir des indemnités de son assurance-accidents. Selon l’agence de presse italienne Ansa, Zurich Insurance examine le versement d’indemnités journalières pour une incapacité de travail liée à son état de santé.

Toujours selon Ansa, le Ministère public valaisan a donné son accord au versement d’éventuelles prestations. Aucune décision n’a toutefois encore été prise sur leur octroi ni sur leur montant. Jessica Moretti invoque ainsi les conséquences de l’incendie sur sa santé, alors que la justice examine son éventuelle responsabilité pénale dans ce même drame.

La présomption d'innocence

Jessica Moretti et Jacques Moretti exploitaient ensemble le bar Le Constellation à Crans-Montana. L’incendie survenu dans la nuit du Nouvel An a fait 41 morts et plus de 100 blessés.

Le Ministère public valaisan examine notamment la responsabilité du couple dans la catastrophe. Les deux époux bénéficient de la présomption d’innocence tant qu’aucun jugement définitif n’a été rendu.

Jessica Moretti redoute l'anniversaire de l'incendie

Jessica Moretti doit se présenter régulièrement auprès des autorités. Son mari, Jacques Moretti, est en détention provisoire depuis le 11 août pour des violences présumées à son encontre. Il y restera au moins jusqu’au 11 novembre. Il est soupçonné d’avoir frappé Jessica Moretti.

Selon un rapport de la police cantonale, chargée de vérifier le respect des restrictions qui lui sont imposées, Jessica Moretti aurait aussi exprimé des «craintes» à l’approche des fêtes de fin d’année et de l’anniversaire de l’incendie. Elle s’attendrait à ce que les médias «redeviendront actifs dans cette affaire» et redouterait «d’éventuelles actions individuelles de la part des proches des victimes».

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