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A la demande des familles
La commémoration du drame du «Constellation» n'aura pas lieu à Crans-Montana

La cérémonie en mémoire des 41 victimes de l’incendie du bar «Le Constellation» se tiendra finalement à Grône le 1er janvier 2027, et non à Crans-Montana, à la demande des familles.
Publié: il y a 42 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
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La cérémonie en mémoire des victimes du Constellation ne se tiendra pas à Crans-Montana.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

La cérémonie prévue pour commémorer l'incendie du bar «Le Constellation» n'aura finalement pas lieu le 1er janvier à Crans-Montana, mais à Grône. Une décision prise par le Conseil d'Etat à la suite d'une demande de plusieurs familles de victimes.

Un an après la tragédie, la cérémonie aurait dû se tenir dans la halle sportive du centre de congrès de Crans-Montana. Le lieu, situé à proximité du centre des congrès Le Régent – où s'étaient retrouvées les familles en attente de nouvelles concernant leurs proches –, a été jugé trop fort en émotion et en souvenirs par plusieurs familles, a appris Keystone-ATS.

«Dans le cadre de l’organisation de la cérémonie de commémoration du drame de Crans-Montana, nous sommes en contact avec un certain nombre de familles. A cette occasion, celles-ci nous ont fait part de leurs préoccupations quant à la tenue de cette cérémonie dans la halle sportive du centre de congrès, des moments particulièrement douloureux ayant été vécus par ces dernières dans le bâtiment du Régent, situé à proximité», a confirmé jeudi le président du gouvernement valaisan Christophe Darbellay.

Jusqu'à 800 invités

Le Canton a donc dû chercher un plan B. Celui-ci a été trouvé mais pas dans la station. «Nous avons examiné toutes les alternatives possibles sur le Haut-Plateau et sommes arrivés à la conclusion qu’aucune d’entre elles ne répondait aux exigences liées à l’organisation d’une telle cérémonie», précise l'élu du Centre. «Par conséquent, il a été décidé d’organiser cette cérémonie à Grône, dans la salle du Recto Verso», une commune du district de Sierre comme celle de Crans-Montana.

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Les lieux permettront d'accueillir jusqu'à 800 invités parmi lesquels: les blessés, les familles des victimes et les nombreuses personnes ayant porté secours cette nuit-là (secouristes, pompiers, policiers, etc..). Des représentants des autorités fédérales, cantonales, communales et étrangères ont été également conviés par le Canton à participer à l'événement.

Pas de prévenu présent à la cérémonie

Par contre, aucun des actuels prévenus ne sera présent à cette manifestation. «Je peux confirmer que ce ne sera pas le cas», a conclu Christophe Darbellay, en réponse aux préoccupations de certaines familles quant à l’éventuelle présence de personnes prévenues lors de cette cérémonie.

Le président Nicolas Féraud et l'actuel conseiller communal en charge de la sécurité publique de Crans-Montana, Patrick Clivaz ne seront donc, notamment, pas présents à la cérémonie.

Retransmission publique en station

A l'instar de l'hommage national rendu le 9 janvier dernier à Martigny, «le conseil communal de Crans-Montana organisera une retransmission publique, en direct, de la cérémonie de commémoration (ndlr: prévue à 10h00), afin que les personnes présentes sur le Haut-plateau puissent se joindre à cette dernière», ont également dévoilé les autorités locales à Keystone-ATS. «Des membres du conseil communal, dont Nicolas Féraud seront présents auprès de la population.

Le 1er janvier 2026, 41 personnes ont perdu la vie dans l'incendie du «Constellation» et 115 ont été blessées.

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