Un couple italien a volé près de 2000 francs en deux jours dans des commerces vaudois et bernois. Leur astuce audacieuse, basée sur une fausse recherche de billets de collection, a été déjouée grâce à la vidéosurveillance.

Un couple de touristes italiens piège des commerces vaudois et vide les caisses

Un couple de touristes italiens piège des commerces vaudois et vide les caisses

Léa Perrin Journaliste Blick

Un couple de touristes italiens a trouvé un filon osé pour dérober de l’argent dans plusieurs grandes surfaces suisses. Agés d’une trentaine d’années, les deux visiteurs ont vidé une partie des caisses de commerces vaudois et bernois en seulement deux jours, relate «24 heures» lundi 27 juillet.

Sans recourir à la violence, le couple a utilisé le même stratagème pour subtiliser de l’argent au restaurant Ikea d’Aubonne (VD), dans le magasin de meubles Mömax de Villeneuve (VD), puis à la Coop d’Ittigen (BE). A chaque fois, les deux voleurs ont procédé de la même manière.

Se faisant passer pour des collectionneurs, ils demandaient au personnel de caisse s’ils pouvaient examiner les billets afin de repérer des numéros de série susceptibles de les intéresser. Pendant que l’employé leur présentait les billets, l’homme subtilisait des coupures de 20, 100 et 200 francs, tandis que la femme détournait son attention. Il rendait ensuite les liasses incomplètes, avant que le couple ne quitte les lieux.

Stoppés après deux jours de vol

Les ressortissants italiens ont également sévi à la Coop d’Ittigen, où ils ont volé pour 80 francs de sachets de safran, avant de reproduire leur subterfuge à la caisse en payant deux boissons. L'homme a alors dérobé 13 billets de 20 francs en prétendant rechercher une année d’émission précise.

Le couple a ainsi mis la main sur près de 2000 francs en deux jours. Leur ruse a toutefois été mise au jour grâce aux images de vidéosurveillance, qui ont permis d’identifier la femme. Les deux prévenus ont chacun été condamnés à une peine pécuniaire de 2700 francs et à une amende de 500 francs, avec un sursis de trois ans.