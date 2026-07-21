De nombreux Suisses partent en vacances à l’étranger en voiture. Mais sur la route comme lors des pauses, les malfaiteurs rivalisent d’ingéniosité pour dérober véhicules et objets de valeur. Voici leurs principales techniques.

Marian Nadler

Pour de nombreux Suisses, l’été rime avec vacances. Si certains choisissent l’avion, beaucoup préfèrent prendre la voiture pour voyager à l’étranger. En 2024, 34,4% des personnes interrogées dans le cadre d’un sondage représentatif réalisé par le comparateur en ligne Comparis ont déclaré utiliser ce moyen de transport pour partir en vacances. A l’étranger, la vigilance est de mise, aussi bien sur la route que lors des pauses. Peu méfiants, les touristes constituent en effet des cibles privilégiées pour les voleurs.

La police italienne met par exemple actuellement en garde contre une recrudescence des vols sur les aires d’autoroute de la région du Frioul-Vénétie Julienne, rapporte le site d’information «Diario FVG». Blick passe en revue les arnaques les plus courantes à l’étranger et vous explique comment éviter de tomber dans le piège.

Les brouilleurs

L’une des méthodes les plus couramment utilisées par les bandes criminelles repose sur des brouilleurs qui perturbent le signal de la télécommande. Le conducteur pense avoir verrouillé son véhicule, alors que les portes sont restées ouvertes. Les voleurs peuvent alors facilement s’emparer des bagages et des objets de valeur laissés à l’intérieur.

Les pneus crevés

Une autre méthode signalée par la police autoroutière italienne consiste à crever un ou plusieurs pneus pour contraindre le conducteur à s’arrêter peu après. Les malfaiteurs s’approchent ensuite en proposant leur aide, puis profitent de la distraction de leur victime pour lui dérober de l’argent, des bijoux, des documents ou d’autres effets personnels.

Le rétroviseur cassé

L’arnaque au rétroviseur est elle aussi bien connue. Les escrocs font croire aux touristes qu’ils ont endommagé leur véhicule, avant de leur soutirer de l’argent. Ils leur montrent un rétroviseur cassé et les incitent à les suivre jusqu’à une aire de repos isolée. Ils proposent ensuite de régler l’affaire à l’amiable, sans passer par les assurances, et réclament une somme d’argent.

La bouteille en plastique

Il y a deux ans, la «SRF» avait déjà évoqué l’arnaque à la bouteille en plastique placée dans le passage de roue. Les malfaiteurs y glissent une bouteille, qui provoque un bruit inhabituel lorsque la voiture démarre. Quand les victimes s’arrêtent et descendent pour vérifier l’origine du bruit, les escrocs passent à l’action.

Les oeufs

L’Automobile Club allemand (ADAC) met en garde sur son site contre une méthode «particulièrement dangereuse». Des escrocs se postent au bord de la route ou sur des ponts et lancent volontairement des œufs sur les voitures et les camping-cars. Lorsque les conducteurs actionnent leurs essuie-glaces pour nettoyer le pare-brise, les œufs forment une couche grasse qui réduit fortement la visibilité. Si les vacanciers s’arrêtent sur le bas-côté, les malfaiteurs profitent de la situation pour attaquer le véhicule.

Comment se protéger?

Le Touring Club Suisse (TCS) présente sur son site plusieurs dispositifs de protection. Les antivols de volant ou de pédales peuvent se révéler aussi dissuasifs que les systèmes d’alarme. En cas de vol, un traceur GPS peut également permettre de localiser le véhicule.

Adopter les bons réflexes peut aussi faire la différence. La voiture doit toujours être verrouillée, même lors d’un arrêt de courte durée. Les vitres et le toit ouvrant doivent être fermés, tout comme le bouchon du réservoir. Le TCS recommande également de vérifier que les portes sont effectivement verrouillées et de ne jamais laisser les clés de contact en évidence.

Pour les voyages à l’étranger, l’organisation conseille de privilégier autant que possible les parkings surveillés ou bien éclairés. Les bagages ne doivent pas rester visibles dans le véhicule. Il faut également éviter de ranger les clés dans une poche arrière, une poche extérieure ou un sac à main ouvert. La télécommande ne doit jamais être posée sur la table d’un restaurant ou d’un bar.

A l’hôtel, il est conseillé de déposer les clés de voiture dans le coffre-fort. «Même dans une location de vacances, elles ne doivent pas rester à la vue de tous. En cas de cambriolage, la voiture pourrait elle aussi disparaître», souligne le TCS.