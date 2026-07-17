En vacances à Majorque avec sa famille, une journaliste s'est vue refuser l'accès à un restaurant à cause de son bébé. Cet incident relance le débat en Suisse sur les établissements «sans enfants».

Partie manger au restaurant, elle se fait refouler à cause de son bébé

Partie manger au restaurant, elle se fait refouler à cause de son bébé

Partie en vacances quelques jours à Majorque avec son compagnon et leur fille Ruby, âgée d'un an, une journaliste suisse-allemande a encaissé une amère déconvenue. Jennifer Bosshard et sa famille se rendaient au restaurant lorsqu'ils se sont fait refouler à l'entrée à cause de leur bébé, raconte la jeune maman dans une story Instagram.

Une expérience désagréable qu'elle n'est pas la seule à avoir vécu. Les restaurants qui interdisent l'accès aux enfants ou aux familles suscitent régulièrement des débats enflammés. Le cas de Jennifer repose une nouvelle fois cette question: les restaurants devraient-ils avoir le droit d’exclure les enfants? Ou une telle interdiction va-t-elle trop loin?

Besoin de tranquillité ou exclusion?

La grande majorité des participants à notre sondage n’a jamais vécu une telle situation: 80% des plus de 1300 votants déclarent n’avoir jamais été expulsés d’un lieu à cause de leurs enfants. 10% indiquent en revanche avoir vécu cette expérience une fois, et 10% supplémentaires à plusieurs reprises.

Le cas de Jennifer divise, certaines n’y voient pas une exclusion, mais un choix délibéré pour préserver une ambiance paisible. «Un enfant en bas âge n’a tout simplement pas sa place dans un restaurant. Cela n’a rien à voir avec de l’exclusion, mais avec le respect envers toutes les personnes qui n’ont pas d’enfants ou qui souhaitent simplement profiter d’un dîner calme et agréable», assène un lecteur de Blick.

«Il y a tellement d'alternatives pour les familles avec des enfants, des lieux d’excursion spécialement adaptés aux enfants aux pataugeoires dans chaque piscine avec des toboggans, et bien d’autres encore. Il doit donc y avoir son pendant: des lieux réservés aux adultes. Je trouve ça génial qu’il y ait des hôtels et des restaurants réservés aux adultes», renchérit une autre.

«On a parfois l’impression que les parents ont le sentiment de devoir emmener leur bébé partout – y compris dans des lieux où de nombreuses personnes recherchent délibérément le calme», ajoute un troisième lecteur qui, lui aussi, privilégie le calme. «C’est pourquoi je trouve logique qu’il existe aussi des restaurants réservés aux adultes qui n’acceptent ni bébés ni jeunes enfants.»

«L’exclusion n’est pas la solution»

D'autres lecteurs ne sont pas du tout de cet avis et estiment qu'il s'agit là d'une forme d’exclusion des familles. «Je trouve que c’est un manque de respect de refuser l’entrée à une famille avec un enfant», avance un lecteur.

«Je suis choquée par tant de négativité! Comment étiez-vous tous quand vous étiez enfants? Parfaitement élevés, silencieux, invisibles à la maison et en public, au restaurant ou à l’hôtel? », fulmine une autre. Elle affirme que la société doit accepter que les enfants fassent partie de la vie publique.

«C’est effrayant de voir à quel point le rejet des enfants est répandu. Les enfants font partie intégrante de la société et les parents ne devraient pas avoir l’impression d’être indésirables avec leurs enfants», conclut une troisième. «L’exclusion n’est pas la bonne solution!»