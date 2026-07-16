Comment se protéger des cyanobactéries pendant l’été?

En été, la baignade peut être risquée à cause des cyanobactéries. Ces micro-organismes toxiques forment des nappes colorées à la surface de l'eau, à éviter pour protéger votre santé et celle de vos animaux.

ATS Agence télégraphique suisse

En cas de baignade, notamment en été, il est recommandé de rester attentif à l'aspect de l'eau avant de s'y jeter. un simple coup d'œil peut suffire à repérer une prolifération de cyanobactéries.

Comment reconnaître une prolifération de cyanobactéries?

Il est important de rester attentif aux amas qui se forment à la surface de l'eau sous forme de «tapis flottant» et de prendre garde à la coloration de l'eau qui peut virer au bleu turquoise, rougeâtre ou brun-jaune.

Que faire en cas de prolifération?

En cas de présence de cyanobactéries, il s'agit d'éviter les activités nautiques telles que la natation, la plongée ou le paddle. Faire attention à ce que les enfants ne boivent pas l'eau ou ne mettent pas les galets à la bouche est également essentiel. Les animaux domestiques – les chiens – ne devraient pas nager ou boire l'eau contaminée. En cas de contact avec la peau ou les yeux, les recommandations préconisent de se rincer immédiatement à l'eau courante.

Quels symptômes surveiller?

L'ingestion de cyanobactéries peut provoquer des troubles digestifs et des irritations cutanées ou oculaires chez l'être humain. Il faudrait ainsi veiller aux divers symptômes d'intoxication: maux de ventre, diarrhée ou encore vomissements. En cas d'apparition, un médecin doit d'être contacté (Centrale téléphonique des médecins de garde: 0848 133 133). Chez les chiens, les symptômes suivants peuvent apparaître et nécessiter une visite urgente chez le vétérinaire: vomissements, tremblements, salivation excessive, difficultés à respirer.