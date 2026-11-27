Le Centre Genève appelle les parlementaires centristes à ne voter ni pour Michael Graber ni pour Thomas Aeschi au Conseil fédéral. Il leur reproche notamment une altercation avec la police fédérale.

Le Centre Genève appelle à boycotter le ticket UDC

Le Centre Genève appelle à boycotter le ticket UDC

ATS Agence télégraphique suisse

Une résolution du Centre Genève appelle les parlementaires centristes à ne voter ni pour Michael Graber, ni pour Thomas Aeschi pour la succession de Guy Parmelin au Conseil fédéral. Selon les délégués du Centre Genève, «le ticket de l'UDC est une insulte au peuple suisse».

La résolution a été adoptée par l'assemblée des délégués du Centre Genève, indique vendredi le parti dans un communiqué. Selon le Centre Genève, les déclarations de Thomas Aeschi à l'encontre de la Suisse romande ainsi que l'altercation des deux candidats avec la police fédérale sont rédhibitoires.

Un extrémiste n’a pas sa place au Conseil fédéral, souligne le Centre Genève. Il rappelle que «l’élection du Conseil fédéral relève de la compétence de l’Assemblée fédérale, et non de l’état-major de l’UDC, et qu’elle doit respecter les équilibres régionaux et linguistiques du pays».

Interrogé par Keystone-ATS, le président du Centre Genève, Jean-Marc Guinchard pousse pour des négociations entre les partis en amont pour modifier ce ticket UDC. L'élection aura lieu le 9 décembre lors de la session d'hiver du Parlement fédéral. De leur côté, les Vert-e-s proposent la conseillère nationale genevoise Delphine Klopfenstein Broggini, comme candidature alternative.