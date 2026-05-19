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Licenciée de la Comédie de Genève
Une médiation pourrait organiser le départ de Séverine Chavrier

La Fondation d'art dramatique propose une médiation pour organiser le départ de Séverine Chavrier de la Comédie de Genève. Son avocat dénonce une «mise en scène» et réclame des explications claires.
Publié: il y a 44 minutes
La Fondation d'art dramatique propose une médiation pour organiser le départ de Séverine Chavrier de la Comédie de Genève.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La Fondation d'art dramatique (FAD) propose une médiation pour trouver une porte de sortie à la directrice de la Comédie de Genève Séverine Chavrier. L'avocat de celle-ci dénonce une «mise en scène», «dont l'issue est arrêtée avant même son ouverture».

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Il y a une dizaine de jours, la FAD avait annoncé mettre un terme aux relations de travail avec Séverine Chavrier. Pour autant, comme celle-ci est actuellement en incapacité de travail, elle ne peut être licenciée.

Dans la Tribune de Genève de mardi, le nouveau président de la FAD, qui chapeaute la Comédie de Genève et le Théâtre Le Poche, affirme que l'avocat de la fondation Daniel Kinzer a proposé à celui de Mme Chavrier, Romain Jordan, de suggérer trois médiateurs assermentés. «Il s'agit de se mettre d'accord sur les paramètres de cette sortie», notamment financiers, ajoute-t-il.

Soutiens et opposants s'affrontent

Me Jordan a confirmé à Keystone-ATS avoir reçu par mail cette requête, après l'avoir apprise toutefois par la presse. «Ma mandante demande depuis six mois à rencontrer le conseil de la FAD, à obtenir copie de son dossier et à comprendre précisément ce qui lui est reproché. Elle n'a obtenu aucune réponse utile», dit-il.

Depuis des mois, les soutiens et les opposants de la Franco-Suisse s'affrontent sur l'avenir de celle-ci. Mise en cause par des collaborateurs, Séverine Chavrier a été déchargée de ses fonctions opérationnelles en novembre par la FAD, qui voulait un audit sur le climat de travail.

Un audit de gouvernance de la Cour des comptes avait été demandé par la Ville de Genève. Le Conseil municipal doit également examiner un rapport de la Commission des arts et de la culture (CARTS). L'affaire avait également provoqué des remous à l'intérieur du Conseil de la FAD. Outre la présidente Lorella Bertani, plusieurs membres avaient remis leur démission pour fin février, dont la vice-présidente Anne-Marie Gisler.

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