Selon la RTS, les quatre trains les plus fréquentés du pays circulent tous en Suisse romande. En tête du classement, on trouve le convoi partant à 18h05 de Genève pour rejoindre Lausanne. Les CFF contestent ces chiffres.

Le Genève-Lausanne de 18h05 serait le train le plus rempli de Suisse

Le Genève-Lausanne de 18h05 serait le train le plus rempli de Suisse

Ellen De Meester Journaliste Blick

Soupirs, ruée sur les prises électriques, tentatives d'enjamber les personnes assises sur les marches de l'escalier menant au premier étage... La majorité des pendulaires connaissent ce tableau: celui d'un train complètement bondé aux heures de pointe.

D'après des analyses publiées par la RTS, sur la base des projections des fréquentations de l'Office fédéral des transports (OFT) pour le mois de mai 2026, les trois trains les plus fréquentés du pays circulent tous en Suisse romande. Au sommet du classement, on trouve effectivement le Genève-Lausanne de 18h05, avec un taux d'occupation de 98% en deuxième classe et de 91% en première classe. Juste derrière, le convoi reliant Lausanne à Yverdon-les-Bains partant à 17h34 rafle la seconde position. En troisième et quatrième places figurent le Genève-Lausanne de 08h08, ainsi que le Lausanne-Genève de 17h.

Cela signifierait que les trains circulant en Suisse romande sont plus remplis que les convois de Suisse alémanique, qui n'apparaissent que dès la 5e place du classement de la RTS. Or, d'après les CFF, ces analyses ne sont pas correctes.

«Une méthode de calcul inexacte»

Ainsi que le précise la RTS, le classement se base sur les trois catégories de fréquentation des trains, symbolisées dans l'application CFF par les trois petits bonhommes qui figurent sur la page des connections. En bref, lorsqu'un petit bonhomme sur trois est coloré, la fréquentation est estimée à «faible à moyenne». Deux bonhommes suggèrent une fréquentation «élevée», tandis que trois bonhommes préviennent d'une fréquentation «très élevée».

«La catégorie 'très élevé' comprend, selon les CFF, des trains remplis de 80% à 100%, souligne la RTS. Mais cela correspond à des liaisons pour lesquelles il n'y a plus de places assises selon les données de l'OFT. Pour simplifier la compréhension, nous avons donc retenu la valeur de 100% pour traduire le fait que tous les sièges sont occupés dans cette catégorie.»

Et c'est précisément là que réside l'inexactitude, d'après les CFF. Contactée, l'entreprise ferroviaire affirme que les informations partagées par la RTS se basent «sur des données et une méthode de calcul inexactes, qui ne permettent pas de désigner un train précis comme le plus rempli de Suisse.» Selon un porte-parole, l'analyse du média ne correspond pas aux chiffres réels de fréquentation des trains, mais aux plages d'estimations permettant de définir à l'avance le nombre de «bonhommes» qui seront associés à chaque train, lors d'une recherche de connections sur l'application CFF.

«Des marges d'erreur importantes»

«Un pictogramme avec trois personnages rouges représente un taux d’occupation estimé entre 80 et 100%, ajoute le porte-parole des CFF. La RTS explique dans sa méthodologie avoir pris en compte la valeur de 100% pour tous les chiffres de cette catégorie, ce qui mène à des marges d’erreurs importantes, puis à des conclusions erronées.» En d'autres termes, l'entreprise ferroviaire estime que le classement de la RTS «tient davantage du hasard de l’interprétation de chiffres que de la réalité».

Et qu'en est-il du Röstigraben qu'on peut percevoir dans le classement de la RTS? Il n'est pas réel. «Nous avons également, dans le RER zurichois, dans les trains entre Lucerne et Zurich ou encore dans le Léman Express et le RER autour de Zug, des trains plus remplis, qui apparaissent avec les trois personnes en rouge sur l’horaire et qui font partie des trains les plus occupés de Suisse», concluent les CFF.