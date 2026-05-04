Les agressions envers le personnel des CFF se suivent… mais ne se ressemblent pas toutes. Pas plus tard que le week-end dernier, des scènes de violence ont à nouveau éclaté à bord d’un train régional.

Alexander Terwey

Scènes de violence le week-end dernier dans un train régional des CFF en direction de Bâle: deux ressortissants allemands font désormais l'objet d'une enquête pour coups et blessures. Mais que s'est-il passé exactement?

Tout commence dans la nuit de samedi à dimanche, à bord d'un train de la ligne S6. Deux agents de sécurité des CFF patrouillent dans les wagons lorsqu'ils surprennent un couple en flagrant délit dans une voiture de première classe. Selon un communiqué de l'inspection de la police fédérale de Weil am Rhein, l'homme de 35 ans et la femme de 29 ans, tous deux de nationalité allemande, étaient en train de pratiquer des «actes sexuels consentis».

Un employé des CFF frappé

Face à cette situation, les agents de sécurité interviennent immédiatement et somment le couple d'arrêter. Si les deux passagers s'exécutent dans un premier temps, ils reprennent leurs activités peu de temps après. Les agents décident alors de les expulser du train.

Le voyage s'arrête donc brusquement pour le trentenaire et sa compagne à la gare de Schopfheim-West, juste avant la frontière suisse. Mais une fois sur le quai, la situation dégénère: le couple s'en prend physiquement aux agents des CFF. L'homme de 35 ans serait même parvenu à frapper les deux employés.

«Rougeurs visibles sur le visage»

Arrivées sur les lieux, les forces de la police régionale ont pu intercepter les protagonistes. Le constat est sans appel: selon le rapport de police, les deux agents de sécurité – un ressortissant allemand de 41 ans et un Afghan de 39 ans – présentaient des «rougeurs visibles sur le visage».

A la suite de cette agression, la police fédérale a ouvert une enquête pour suspicion de coups et blessures contre les deux suspects.