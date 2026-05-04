DE
FR

Agression d'un agent de sécurité
Grillé en pleins ébats sexuels, un couple agresse des agents CFF

Les agressions envers le personnel des CFF se suivent… mais ne se ressemblent pas toutes. Pas plus tard que le week-end dernier, des scènes de violence ont à nouveau éclaté à bord d’un train régional.
Publié: il y a 31 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
Deux Allemands auraient frappé deux agents de la sécurité des CFF ce week-end.
Photo: Shutterstock
RMS_Portrait_AUTOR_554_NEU.jpg
Alexander Terwey

Scènes de violence le week-end dernier dans un train régional des CFF en direction de Bâle: deux ressortissants allemands font désormais l'objet d'une enquête pour coups et blessures. Mais que s'est-il passé exactement? 

Tout commence dans la nuit de samedi à dimanche, à bord d'un train de la ligne S6. Deux agents de sécurité des CFF patrouillent dans les wagons lorsqu'ils surprennent un couple en flagrant délit dans une voiture de première classe. Selon un communiqué de l'inspection de la police fédérale de Weil am Rhein, l'homme de 35 ans et la femme de 29 ans, tous deux de nationalité allemande, étaient en train de pratiquer des «actes sexuels consentis».

Un employé des CFF frappé

Face à cette situation, les agents de sécurité interviennent immédiatement et somment le couple d'arrêter. Si les deux passagers s'exécutent dans un premier temps, ils reprennent leurs activités peu de temps après. Les agents décident alors de les expulser du train.

A lire aussi
Les CFF lanceront 200 nouveaux trains à deux étages dès 2031
Contrat avec Siemens
Les CFF lanceront 200 nouveaux trains à deux étages dès 2031
Les CFF changent leur carte et jettent les mythiques chips Zweifel
Un alternative bio à bord
Les CFF changent leur carte et jettent les mythiques chips Zweifel

Le voyage s'arrête donc brusquement pour le trentenaire et sa compagne à la gare de Schopfheim-West, juste avant la frontière suisse. Mais une fois sur le quai, la situation dégénère: le couple s'en prend physiquement aux agents des CFF. L'homme de 35 ans serait même parvenu à frapper les deux employés.

«Rougeurs visibles sur le visage»

Arrivées sur les lieux, les forces de la police régionale ont pu intercepter les protagonistes. Le constat est sans appel: selon le rapport de police, les deux agents de sécurité – un ressortissant allemand de 41 ans et un Afghan de 39 ans – présentaient des «rougeurs visibles sur le visage».

A la suite de cette agression, la police fédérale a ouvert une enquête pour suspicion de coups et blessures contre les deux suspects.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus