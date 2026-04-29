DE
FR

Un alternative bio dans le wagon-restaurant
Les CFF changent leur carte et jettent les mythiques chips Zweifel

Les CFF remplacent les chips Zweifel dans leurs trains par une alternative bio suisse, Mi Adelita. Depuis mars, les voyageurs découvrent ces tortillas, dans le cadre d'une carte de menus adaptée régulièrement.
Publié: 20:36 heures
1/4
Dans les 120 voitures-restaurants des CFF, il y a un changement.
Photo: Pius Koller
Sven_Schumann_Praktikant Wirtschaftsressort_Blick, Ringier_2-Bearbeitet.jpg
Nathalie_Benn_Praktikantin Wirtschaft _Blick_2-Bearbeitet.jpg
Sven Schumann et Nathalie Benn

Pendant un long voyage en train, se restaurer fait partie de l’expérience. Si l’on ne prévoit pas de snacks ou de boissons à l’avance, il est généralement possible de trouver son bonheur dans le wagon-restaurant. 

Les CFF exploitent des bistros dans environ 120 trains à travers la Suisse. Mais les amateurs de chips Zweifel ont reçu une mauvaise nouvelle. En effet: l’entreprise ferroviaire a provisoirement retiré les produits du fabricant suisse de son assortiment, comme elle le confirme à Blick. 

A la place des chips Zweifel «Nature» et «Paprika», les voyageurs peuvent se tourner depuis la mi-mars vers une alternative de la marque suisse Mi Adelita. Ces chips tortilla bio, de forme triangulaire et produites à Au (ZH), sont également proposées en deux variantes. Les petits paquets coûtent 3,80 francs, soit environ 4 euros, un prix identique à celui des chips Zweifel.

Les CFF adaptent leur carte de menus

Les CFF justifient leur choix par le fait que leur filiale Elvetino, responsable de la restauration à bord, adapte le menu quatre fois par an. «Nous voulons proposer régulièrement de nouvelles offres à nos clients», indique une porte-parole à Blick. Les petits bretzels, le biberli végétalien et le panettone de Zweifel font encore partie de l'offre gastronomique. 

A lire aussi
Ancien cadre de Novartis, André Wyss est le nouveau président des CFF
«Stabilité et innovation»
Ancien cadre de Novartis, André Wyss est le nouveau président des CFF
A cause de cette faille, même de nombreux voyageurs écolos préfèrent l'avion au train
Malgré la crise du kérosène
A cause de cette faille, l'avion reste préféré au train

Pour Zweifel, tout n’est pas encore perdu malgré ce changement. Comme le souligne la porte-parole des CFF: «Aucun doute, nous aimons Zweifel.» L’assortiment est régulièrement évalué et les retours des clients sont pris en compte lors de l’élaboration des prochaines cartes. En clair: si la clientèle est trop deçue, les chips Zweifel pourraient faire leur retour. 

Coca-Cola banni à vie

Les chips zurichoises labellisées bio ont déjà convaincu les CFF. Le directeur de Mi Adelita, Christoph Gsell, s’en réjouit. «Nous avons participé à un concours avec dégustation avant d’être sélectionnés comme nouveau partenaire, explique-t-il. C’est une grande satisfaction pour nous.» Les chips sont en vente dans les trains depuis la mi-mars. Un volume important est en jeu: Elvetino sert en moyenne 14’000 clients par jour dans les restaurants des CFF. 

Chez Zweifel, la décision passe moins bien. «Nous regrettons que nos chips ne soient plus proposées dans les wagons-restaurants des CFF», indique une porte-parole. Elle précise toutefois que l’entreprise respecte ce changement.

Dans leurs bistros, les CFF appliquent une politique stricte de «Swissness». L’été dernier, ils ont ainsi retiré de leur offre le géant américain Coca-Cola, remplacé par son équivalent suisse Vivi Kola. Contrairement à Zweifel, cette décision est définitive: la multinationale américaine ne reviendra pas. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus