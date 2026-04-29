André Wyss a été élu président du Conseil d'administration des CFF ce mercredi. Ancien cadre de Novartis et Implenia, il succède à Monika Ribar après ses 12 ans au sein du conseil.

Ancien cadre de Novartis, André Wyss est le nouveau président des CFF

Ancien cadre de Novartis, André Wyss est le nouveau président des CFF

ATS Agence télégraphique suisse

André Wyss a été élu mercredi président du Conseil d'administration des CFF lors de l'assemblée générale. Cet ancien de Novartis et d'Implenia entend «continuer à développer les CFF en tant qu’épine dorsale moderne et durable de la Suisse».

Membre depuis un an du Conseil d'administration de l'ex-régie fédérale, André Wyss va succéder à Monika Ribar, écrivent les CFF dans un communiqué. Cette dernière a dû quitter son poste en raison de la limitation de la durée de son mandat. Monika Ribar a passé douze ans au Conseil d'administration, dont dix comme présidente.

Avant d'en arriver là, André Wyss peut se targuer d'une expérience de 40 ans de l’encadrement dans le secteur de la construction et de l’immobilier, ainsi que dans l’industrie pharmaceutique. Il «attache de l'importance à la stabilité et l'innovation», écrit l'entreprise ferroviaire. Outre cette nomination, quatre nouveaux membres ont été nommés au sein du Conseil d'administration des CFF.