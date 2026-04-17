DE
FR

Les CFF sont en retard
Près de 10 milliards manquent pour l'entretien du réseau

Les CFF accusent un retard d'entretien de 9,5 milliards en 2025, conséquence d'un réseau surchargé et de moyens limités. L'entreprise vise une stabilisation d'ici 2040, malgré des défis persistants.
Publié: il y a 27 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le retard d'entretien du réseau ferroviaire des CFF a augmenté l'année dernière pour atteindre 9,5 milliards de francs. Malgré cela, l'entreprise continue de juger l'état de ses installations «bon à suffisant».

Le retard d'entretien du réseau ferroviaire a augmenté de 12% en 2025, ont annoncé vendredi les CFF dans leur rapport annuel sur l'état du réseau. Malgré ces besoins croissants en matière de rénovation, les CFF ont évalué l'état général de leurs installations comme «bon à suffisant», avec une note de 2,8 sur une échelle de 5. Ce chiffre reste inchangé par rapport à l'année précédente.

Les CFF estiment avoir assuré la haute disponibilité de l’infrastructure grâce à une réaffectation des moyens financiers. L’argent prévu pour des rénovations préventives et planifiées a été réaffecté à des mesures d’entretien à court terme et non planifiées.

Cet entretien, plus coûteux, a certes stabilisé l’exploitation, mais contribue à aggraver le retard accumulé en matière de rénovation à long terme. «Sans mesures correctives, la situation risque de devenir, à moyen terme, similaire à celle d’autres pays», note le rapport.

Charge élevée et moyens insuffisants

Les CFF ont cité comme principales raisons de ce retard croissant la forte sollicitation du réseau et l’insuffisance des moyens alloués à la rénovation. L’utilisation de l’infrastructure ferroviaire a doublé depuis les années 1980. Pour résorber ce retard, il faudrait rénover au moins 230 kilomètres de voie par an.

L'année dernière, seuls 186 kilomètres ont pu l'être. De plus, les nouveaux projets d'extension ont entraîné des coûts annuels supplémentaires d'environ 3% pour le maintien de la substance. Les CFF se sont fixés pour objectif de stabiliser le retard d'ici 2040.

A lire aussi
Aux CFF, le personnel des locomotives tire le signal d'alarme
«Comme du travail à la chaîne»
Aux CFF, le personnel des locomotives tire le signal d'alarme
Un bug des CFF sème la panique chez les pendulaires
Ces billets sont-ils valables?
Un bug des CFF sème la panique chez les pendulaires

La sécurité des installations a été garantie à tout moment et les objectifs fixés dans la convention de prestations avec la Confédération ont été atteints dans leur grande majorité, note l'entreprise ferroviaire.

Les minutes de retard des voyageurs causées par les infrastructures ont diminué de 30% pour s’établir à 7,9 millions de minutes. Cela s’explique par l’entretien intensif et des conditions météorologiques favorables. Au total, CFF Infrastructure a été responsable d’un cinquième de l’ensemble des minutes de retard subies par les voyageurs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus